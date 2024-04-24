YOHO Hub II加入新盤戰 周內開價 朗賢峯收票撲5000張 周六首輪賣260伙

明報記者 江俊洋

The YOHO Hub ll同樣具鐵路概念，單位總數939伙，新地代理總經理陳漢麟表示，項目短期內將開價，首推單位不少於20%，涵蓋1房至3房戶，而項目僅有1伙的4房戶，即第6座57樓A室，實用面積1035方呎，擬招標發售。

首推不少於兩成 設1伙4房戶

項目由兩座組成，單位實用面積336至1035方呎，標準分層戶以3房戶佔約50%最多，兩房戶佔約40%。事實上，新地同系新界盤餘貨近日銷情不俗，如大埔白石角雲滙系列，4月至今累沽約31伙；屯門御海灣系列同期亦累沽約17伙。

業界認為，近期多個鐵路盤均採取低價策略，市場關注新一個鐵路盤，會否再次震撼價出擊。

朗賢峯大手客最多可購8伙

至於另一鐵路新盤、何文田朗賢峯IIB期，昨加推81伙，鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目明日截票、本周六首輪開售260伙。

據悉，項目6日來累收票直撲5000張，暫超額約18倍；首輪銷售當日將分V組、A組及B組進行，V組買家最多可買8伙，A組最多可買3伙，B組為散戶；另項目第IIA期明日標售84伙。

曉柏峰加推70伙 1房折實582萬起

會德豐將軍澳日出康城SEASONS系列銷情理想之際，同區由信置（0083）等發展的曉柏峰III，加推70伙1房至3房戶應市，以折扣14%及4.5%利息補貼計，折實價582萬至1280萬餘元，折實呎價1.66萬至1.78萬元，整批折實均呎1.72萬元。

ONE STANLEY沽5伙 吸金近4億

交投方面，建灝赤柱ONE STANLEY累沽5伙，套現逾3.75億元，新售出第2座2樓、3樓B室複式戶，實用1909方呎4房雙套間隔另設天台，成交價6108.8萬元，實呎3.2萬元（ONE STANLEY睇樓手冊刊於B4版）。長實（1113）牽頭的黃竹坑港島南岸Blue Coast，新售出第1B座中層3房戶，實用958方呎，成交價2132.7萬元，實呎2.22萬元。

澐璟買家逾1.5億購兩伙4房

另華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，單日再沽3伙，當中一組客人斥逾1.52億元購兩伙4房戶，實呎逾4萬元；項目2022年底推售至今累售229伙，套現約90億元。