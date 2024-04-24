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經濟
2024年4月24日星期三
股市最前線
兩新股潛水 「集資王」茶百道挫三成 「超購王」天津建發跌四成 出門問問暗盤跌兩成
再有央企來港上市 華潤飲料遞表
李家超：港交所正審近百宗上市申請
瑞銀調高評級 港股彈317點
雷軍：小米SU7全年交付目標逾10萬輛
機場3月客運按年升57% 恢復疫前68％
證監會確認調查前員工 新耀萊：疑獲監管機關人士故意泄密文件
平保新業務價值 首季升21%
渣打禤惠儀：港銀有條件多做「超級連繫人」業務
會計師公會培育人才 增中小學生認識行業
中電信上季多賺7.7%至86億
東亞財富管理客量 料今年續增雙位數
美PMI全線遜色 7月減息概率升 歐PMI勝預期 歐美股市齊做好
日圓兌港元逼5算 日官員加強「出口術」
全球對冲基金首季資產規模逾33萬億 創紀錄
張兆聰：港交所回勇 設局合投機買入
美元定存高息精選
姜靜：市場看淡歐元英鎊
技術取勝：蒙牛料20天線有強大沽壓
國泰搵奧運泳手何詩蓓任代言人
劉思明：內需消費股炒黃金周概念較正路
周顯：有怪事因一個「錢」字
湯文亮：壽司大師傅 舖頭執笠記
YOHO Hub II加入新盤戰 周內開價 朗賢峯收票撲5000張 周六首輪賣260伙
銷監局提醒發展商：樓書須述明單位內外尺寸
高臨擬五一黃金周首輪開售
ONE HOMANTIN特色戶1620萬沽 料蝕四成
美銀全層2.5億易手 6年貶值六成
ONE STANLEY與南區海景為伴
設計靈感自希臘法國等度假勝地
Stewart Investors：看好可持續投資 帶動企業盈利
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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