渣打禤惠儀：港銀有條件多做「超級連繫人」業務

企業外地投資 息口非首要考慮因素

禤惠儀舉例，有香港企業客戶計劃到馬來西亞設廠，但不知道取得當地執照、開設戶口程序，她指渣打在當地有業務，該行的貿易走廊客戶經理協助客戶成功開設工廠，並提供對冲等工具，協助管理匯兌風險。

除了東南亞，禤惠儀稱有內地客戶計劃在中東開設生產再生能源產品，中東亦有能源多元化需要，不同行業客戶對地區多元化的興趣持續。企業投資不同地區，主要視乎當地是否有業務機遇、政策、稅務條件和當地人才等，息口環境並非其首要考慮因素。

渣打在綠色金融等持續招聘

近期不時傳出本港銀行裁減投資銀行家消息，禤惠儀認為在不同經濟周期下，銀行所需資源不同，有部分增加投資，部分需要減省人手，而渣打在客戶經理、數碼化、綠色金融方面有持續招聘。

理事會會議有來自APEC所有21個經濟體，200位代表和相關人士出席，會議亦安排與會者參觀科學園、兒童醫院智能化、機場貨運運作數碼化等。禤惠儀表示，除了環球經濟環境，與會人士實地參觀香港，對香港的轉型和機遇、跨境商貿、連接大灣區等都相當有興趣。