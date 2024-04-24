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經濟

證監會確認調查前員工 新耀萊：疑獲監管機關人士故意泄密文件

【明報專訊】新耀萊（0970）股權糾紛再有新發展，原先已介入調查的證監會有人捲入其中，並被公司率先於周一晚近10時刊發公告，披露收到一份懷疑由香港監管機關一名內部人士故意泄露之機密文件，有可能協助若干指稱犯罪者逃避法律責任及刑事調查。證監會在同日近深夜晚上11時35分發聲明稱，確認對該公司於公告中所提及的指控正在進行調查，並指對此事非常重視，並因為有關調查，已有一名個別人士不再在證監會任職。

公司指涉「欺詐計劃」

根據新耀萊指出，今次被指泄密事件所涉文件，與監管機關正對涉嫌參與策劃一項欺詐計劃之同一集團進行之持續調查有關。該集團形容該項欺詐計劃，涉及促使及誤導公司在2021年2月9日至3月9日期間，發行3批可換股債券。

翻查該集團2021年報顯示，涉事3批可換股債券涉值共9000萬元，行使價為0.25元，並已轉換成3.6億股。此前公告交代，該批可換股債券承購人分別為商人陳子璇、亞高國際貿易及時和全球投資SPC。發行予該等認購人的餘下1000萬元可換股債券，按年報披露於今年2月8日到期，但是未見進一步交代。至於該公司今次披露指稱的「欺詐計劃」，與此前該集團因為股權糾紛，致有股份實益持有人投訴蓄意操控股價並達致收購目的一案，性質不同。

百慕達法院委任臨時清盤人

證監會在周一深夜的聲明中，明言對此事非常重視，不單指出因為進行調查，有關人士不再於證監會任職，又指因為調查進行中，該會無法提供進一步細節，以免影響調查結果。新耀萊的股權糾紛，公司一方除了「踢爆」證監會有人泄密，亦在剛穩奪其五成股權的股東施清流一方原先醞釀股東特別大會，準備發起罷免現有董事會進行票決前搶先行動，提出委派臨時清盤人介入。

最終百慕達法院押後提交具公平公正理據支持之呈請一案，卻同意委任有「清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩及何國樑為共同及臨時清盤人，確保維持公司在有力償債狀况下營運，監督對所有相關投訴及監管相關事宜之詳細調查，以及確保所有企業管治措施獲得遵守，從而保障本公司、股東及持份者之整體利益。黎嘉恩在回覆本報時指：「暫時剛剛開始」。該集團股份昨日繼續停牌。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕證監會 黎嘉恩 新耀萊

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