瑞銀調高評級 港股彈317點

瑞銀：「國家隊入市」助A股築底

瑞銀全球新興市場股票首席策略師Sunil Tirumalai發表報告稱，港股今年以來大幅下跌，加上企業增加派息，旅遊業復蘇為大市帶來利好作用，調高香港股市評級至「增持」。他亦將中國股市評級調高至「增持」，指2月資金的短暫支持（「國家隊」入市），雖未構成強大的基本面催化劑，但確實助股市築底，扭轉了下行風險格局。加上中資企業派息及回購超預期。面對地緣政局及高息環境持續下，股東回報可見度上升，對股價有支持。他續稱，過去18個月內地房地產明顯受壓，但MSCI中國指數的每股盈利期間僅下降約2%，表現優於其他新興市場約8%的降幅；從業績和基本面看，指數中的大型成分股總體良好，弱於大盤的表現僅僅是由於估值崩潰造成。從今年以來節日消費數據看，消費市場有初步反彈迹象，令瑞銀對企業盈利看法更樂觀。

大市昨日成交1160億元，較上日增逾一成，是4月2日後最多。港股通下的北水連續第17日淨流入，昨淨流入23.4億元。騰訊錄北水3.7億元淨流入，全日成交逾144億元，為成交榜首。惟美團錄4.78億元淨流出，全日成交71.7億元，成交榜排第二。港交所（0388）亦錄北水3.92億元淨流入。

科網股持續強勢，美團升7.9%、京東（9618）升6%，為全日表現最好兩隻藍籌；快手（1024）升8.6%；小米（1810）及阿里巴巴（9988）升約2%。

市場續炒作中證監「新五條」撐港措施，港交所大升近半成；領展（0823）為首的REITs亦續炒上，領展升4%，冠君產業信託（2778）升7%、陽光房地產（0435）升半成。

獨立股評人郭思治表示，恒指昨重上多條移動平均線之上，加上中證監撐港措施，市場反應正面；美團、騰訊等科網龍頭大升等，均有利市場氣氛。惟他認為，目前港股只屬技術反彈，且是投機短炒。此外，兩隻新股茶百道（2555）及天津建發（2515）首掛齊「潛水」，投資者亦不要忘記下月是傳統「五窮月」，始終中東局勢無法預料，加上經濟大環境不佳，投資者宜審慎，「搭下順風車可以，但若情况不對辦，就要計數離場。」