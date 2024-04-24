明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

再有央企來港上市 華潤飲料遞表

【明報專訊】雖然香港新股市場近期表現平平，不過再有央企排隊來港上市。華潤集團旗下華潤飲料遞表申請來港上市，聯席保薦人為美銀、瑞銀、中銀國際及中信證券。據去年零售額計，華潤飲料為內地第二大包裝飲用水企業，旗下品牌包括「怡寶」、「至本清潤」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13個品牌、共計56款產品。

內地第二大包裝飲用水企業

華潤集團現時持有華潤飲料六成股份，餘下四成由普拓資本（Plateau Capital）持有，普拓資本2022年以10億美元（約78億港元）向麒麟收購華潤飲料的四成股權，以當時價格計算，華潤飲料上市前估值約為195億港元，去年7月有傳華潤飲料計劃集資約10億美元（約78億港元）。

華潤飲料去年收入按年增7.1%至135.1億元（人民幣，下同），自2021年起年均複合增長9.2%；純利按年增34.4%至13.3億元，由2021年以來年均複合增長24.6%，淨利潤率亦由2021年的7.6%逐步升至去年的9.9%。

香港新股市場近年以內地企業為主，不過對上一家央企來港上市已經是2022年的中免集團（1880），中免亦以184億港元集資額榮登2022年集資王，排行第二的天齊鋰業（9696）集資額為135億港元。

此外，曾計劃赴美上市的網上閱讀平台宜授科技，以及內地輔助教材圖書發行商全品文教亦遞表申請來港上市。

相關字詞﹕華潤飲料 中免集團 全品文教 宜授科技 集資額 新股

上 / 下一篇新聞

兩新股潛水 「集資王」茶百道挫三成 「超購王」天津建發跌四成 出門問問暗盤跌兩成
兩新股潛水 「集資王」茶百道挫三成 「超購王」天津建發跌四成 出門問問暗盤跌兩成
李家超：港交所正審近百宗上市申請
李家超：港交所正審近百宗上市申請
瑞銀調高評級 港股彈317點
瑞銀調高評級 港股彈317點
雷軍：小米SU7全年交付目標逾10萬輛
雷軍：小米SU7全年交付目標逾10萬輛
機場3月客運按年升57% 恢復疫前68％
機場3月客運按年升57% 恢復疫前68％
證監會確認調查前員工 新耀萊：疑獲監管機關人士故意泄密文件
證監會確認調查前員工 新耀萊：疑獲監管機關人士故意泄密文件
平保新業務價值 首季升21%
平保新業務價值 首季升21%
渣打禤惠儀：港銀有條件多做「超級連繫人」業務
渣打禤惠儀：港銀有條件多做「超級連繫人」業務
會計師公會培育人才 增中小學生認識行業
會計師公會培育人才 增中小學生認識行業
中電信上季多賺7.7%至86億
中電信上季多賺7.7%至86億
東亞財富管理客量 料今年續增雙位數
東亞財富管理客量 料今年續增雙位數
美PMI全線遜色 7月減息概率升 歐PMI勝預期 歐美股市齊做好
美PMI全線遜色 7月減息概率升 歐PMI勝預期 歐美股市齊做好
日圓兌港元逼5算 日官員加強「出口術」
日圓兌港元逼5算 日官員加強「出口術」
全球對冲基金首季資產規模逾33萬億 創紀錄
全球對冲基金首季資產規模逾33萬億 創紀錄
張兆聰：港交所回勇 設局合投機買入
張兆聰：港交所回勇 設局合投機買入
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：市場看淡歐元英鎊
姜靜：市場看淡歐元英鎊
技術取勝：蒙牛料20天線有強大沽壓
技術取勝：蒙牛料20天線有強大沽壓
國泰搵奧運泳手何詩蓓任代言人
國泰搵奧運泳手何詩蓓任代言人
劉思明：內需消費股炒黃金周概念較正路
劉思明：內需消費股炒黃金周概念較正路
周顯：有怪事因一個「錢」字
周顯：有怪事因一個「錢」字
湯文亮：壽司大師傅 舖頭執笠記
湯文亮：壽司大師傅 舖頭執笠記
YOHO Hub II加入新盤戰 周內開價 朗賢峯收票撲5000張 周六首輪賣260伙
YOHO Hub II加入新盤戰 周內開價 朗賢峯收票撲5000張 周六首輪賣260伙
銷監局提醒發展商：樓書須述明單位內外尺寸
銷監局提醒發展商：樓書須述明單位內外尺寸
高臨擬五一黃金周首輪開售
高臨擬五一黃金周首輪開售
ONE HOMANTIN特色戶1620萬沽 料蝕四成
ONE HOMANTIN特色戶1620萬沽 料蝕四成
美銀全層2.5億易手 6年貶值六成
美銀全層2.5億易手 6年貶值六成
ONE STANLEY與南區海景為伴
ONE STANLEY與南區海景為伴
設計靈感自希臘法國等度假勝地
設計靈感自希臘法國等度假勝地
Stewart Investors：看好可持續投資 帶動企業盈利
Stewart Investors：看好可持續投資 帶動企業盈利