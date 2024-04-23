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經濟

香港地產

北上成風 上水舖空置率升至8.3%

【明報專訊】港人北上消費，推高部分地區商舖空置率。根據美聯工商舖資料研究部最新發布的 《香港主要購物區街舖空置及商戶分佈調查報告》，四大核心區，包括銅鑼灣、旺角、中環、尖沙嘴，今年首季合共錄720間吉舖，空置率為9.6%，對比2023年第三季，減少7間及0.1個百分點，見2020年第三季以來的新低。

不過，美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，港人北上消費熱潮下，鄰近內地的購物區較受影響，其中元朗及上水區吉舖分別錄187間及50間，空置率分別為7.1%及8.3%，對比2023年第三季分別增加1.9個及0.8個百分點，其中元朗區為統計區域內升幅最大。

是次統計涵蓋241條街道共10,908間街舖，四核心區佔7480間；元朗佔2622間；上水佔806間。

元朗舖空置率升1.9個百分點

元朗區方面，吉舖主要集中在青山公路-元朗段、元朗安寧路、教育路等。當中青山公路-元朗段的吉舖數目增幅最大，對比2023年第三季增加接近1倍至28間；安寧路及教育路吉舖數目均增加超過1倍至11間。上水區方面，新成路的吉舖數字升幅顯著，對比2023年第三季增3間至8間；不過，龍琛路及巡撫街吉舖數字則大幅下跌，均減半至分別為4間及兩間。

美聯旺舖董事梁國文表示，不少中資餐飲商戶近期積極南下香港擴張業務。四核心區最新錄得2057間餐廳，較2023年第三季增加41間，其中淨增長最多的食肆為中式餐館，與2023年第三季相比，增幅達36間或5.5%。

中資餐飲商積極來港拓業務

盧展豪預期，本港餐飲業現時與內地飲食業「鬥平鬥服務好」可行性不大，反觀需提升商舖特色才可吸引遊客來港，而未來或會出現「汰弱留強」的局面，部分業務不理想的餐飲商戶將會退出市場，料今年全年核心區舖租只會上升約5%以內。

港人北上消費的熱潮下，鄰近深圳的民生區將會最受影響，預料元朗及上水的街舖空置率將會進一步上升，今年民生區的舖租全年預料會跌約5%以內。

相關字詞﹕餐飲業 梁國文 上水 元朗區 四大核心區 美聯工商舖 商舖空置率 北上消費

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