陳頴峯：港允虛幣現貨ETF 對市場五大影響

相比直接投資虛擬貨幣，透過ETF投資有以下好處：1）投資渠道便捷：虛擬貨幣現貨ETF提供一個直接且簡單途徑投資加密貨幣市場；2）為機構投資者提供入場券：一些受到嚴格監管的機構投資者，如退休基金和保險公司，可能受限於對於直接持有虛擬貨幣的規範。虛擬貨幣現貨ETF作為一種合規的金融產品，為這些機構提供了參與數位資產市場機會；3）透明及成本效益：ETF作為一種透明的投資工具，允許投資者清晰地了解基金的資產配置和表現。此外，與直接購買和持有虛擬貨幣相比，ETF往往具有更低的管理費用和交易成本。

其實早在2022年底，香港的南方東英基金已經發行比特幣和以太坊期貨ETF，然後三星資產管理也發行比特幣期貨主動型ETF，所以香港市場在虛擬貨幣ETF方面已是全球領先，根據南方東英透露，較多零售投資者也是透過券商或銀行，已可以交易虛擬資產類別。根據最新的消息，香港的博時基金（國際）與HashKey Capital是其中一家獲批發行虛擬貨幣現貨ETF的機構，其餘兩家都是中資券商，包括嘉實國際及華夏基金（香港）。

香港批准虛擬貨幣現貨ETF，可能對整個虛擬貨幣市場有以下幾方面具代表性影響：1）增加機構投資者參與度：允許虛擬貨幣現貨ETF可能會吸引更多傳統金融機構和投資者進入虛擬貨幣市場；2）提高市場流動性和穩定性：隨着更多資金進入市場，虛擬貨幣流動性可能會增加，從而有助市場穩定性和價格發現效率；3）強化監管框架：香港作為國際金融中心，其決定將虛擬貨幣納入監管體系可能會為其他國家和地區提供模範，進一步推動全球虛擬貨幣監管框架建立；4）推動創新和競爭：隨着對虛擬貨幣ETF需求增長，可能會促進金融產品創新，並推動現有金融機構和新興企業之間的競爭；5）增加風險敞口：虛擬貨幣高波動性也意味着ETF投資者可能會面臨較大的市場風險，這將要求更多的投資者教育和適當的風險管理措施。

另外，在考慮將資金投入虛擬貨幣現貨ETF前，投資者需了解其與直接投資虛擬貨幣之間的幾個關鍵差異：1）交易時間的限制：虛擬貨幣市場特有的一個特點是它的全天候（7 x 24小時）交易能力，這意味着虛擬貨幣投資者可以隨時進行交易。相比之下，虛擬貨幣現貨ETF受限於其在特定證券交易所的交易時段。這可能導致在交易所關閉期間發生的市場變動，ETF投資者無法即時反應；2）流動性的差異：虛擬貨幣的全球性和去中心化特點提供了非常高的市場流動性，因為全球的交易者與投資者隨時都在買賣。而虛擬貨幣現貨ETF的流動性則受限於其交易所的市場深度和交易量；3）價格追蹤的精確性：在極端市場條件下，虛擬貨幣現貨ETF的價格可能會與其所跟蹤的虛擬貨幣的實際市場價格出現偏差。這種現象稱為溢價或折價，可能是由於ETF的需求與供應動態、基金的管理操作或是交易時間的限制所導致。

總的來說，如果香港批准了虛擬貨幣現貨ETF，這將可能是虛擬貨幣市場成熟過程中的一個關鍵步驟，同時也對投資者和監管機構提出了新的挑戰。不過，這一切都取決於實際的監管細節、市場接受度，以及全球經濟和政治環境的變化。

亞洲金融科技師學會副主席 元宇證劵行政總裁兼董事

[陳頴峯 金科育律]