黃雯怡：中海油望受惠油價高企

【明報專訊】上周五以色列對伊朗進行報復行動，一度引發恐慌，帶動油價上漲，不過後續雙方反應較克制，對中東局勢進一步升級的擔憂緩解，油價回落。從中線而言，以伊雙方之間直接的軍事衝突或增加中東局勢的不穩定性，成為油價維持高位的助力。本周美股科技巨頭密集發布業績，加上即將公布美國GDP和3月PCE物價等重磅數據，市場觀望情緒較濃，料恒指仍維持區間波動。