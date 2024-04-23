黃雯怡：中海油望受惠油價高企

【明報專訊】上周五以色列對伊朗進行報復行動，一度引發恐慌，帶動油價上漲，不過後續雙方反應較克制，對中東局勢進一步升級的擔憂緩解，油價回落。從中線而言，以伊雙方之間直接的軍事衝突或增加中東局勢的不穩定性，成為油價維持高位的助力。本周美股科技巨頭密集發布業績，加上即將公布美國GDP和3月PCE物價等重磅數據，市場觀望情緒較濃，料恒指仍維持區間波動。
中海油（0883）此前公布業績，去年營業收入同比下滑1%至4166.09億元（人民幣，下同），歸母淨利潤則同比下滑13%至1238.43億元。期內油氣銷售收入按年下跌7.1%，主要受全年國際油價回落，導致公司去年石油液體實現價格下跌19.3%至每桶77.96美元。
中海油透過積極增儲上產，同時降低桶油成本，一定程度抵禦了油價下行的不利影響。去年全年實現油氣淨產量6.78億桶油當量，同比增長8.7%；桶油主要成本為28.83美元，同比下降5.1%。公司產量增長領先行業，截至2023年底，淨證實儲量約67.8億桶油當量。2024年預計資本支出1250億至1350億元，產量目標7億至7.2億桶油當量，儲量替代率目標為不低於130%。
中海油財務狀况良好，自由現金流強勁，去年全年派息1.25港元，派息比率達44%，股息率約7厘。公司本周四將發布季報，有貨者可繼續持有，中線望20元。