TVB料下半年扭虧 股價曾飈升逾11%

明報記者 陳偉燊

若然該台落實下半年錄得淨利潤，將為其連續虧損6個年度以來恢復淨盈利。在該台昨早開市預告盈喜前，旗下J2及財經體育資訊台在更早的清晨6時合併，在82台轉以TVB Plus啟播，85台轉為播放鳳凰衛視（2008）香港台。TVB昨日股價因應盈喜，股價最多曾大升11.18%並高見3.28元，全日收市升幅收窄至6.44%，成交額達959萬元。鳳凰衛視昨日股價亦升0.57%。TVB對手、以經營HOY TV的有線寬頻（1097）升3.7%；經營ViuTV的電訊盈科（0008）則升1.04%。

翡翠台收視跌 低見16.2點

TVB雖然預告盈喜，但是今年首季除新聞台按季平日晚上7時至11時黃金時段收視升0.1個百分點至1.9點，包括明珠台等3條頻道收視連升兩季，升見3.2點之外，旗艦的翡翠台則見公布季度數據以來最低收視點16.2點，按季跌1個百分點。不過其指出，由於其維持在去底止季度的高廣告單價，以及迎回更多「藍籌」客戶，再加上潛在客戶對投放廣告到能夠落戶廣東省的翡翠、明珠兩台廣告興趣濃厚，因此料廣告收入進一步增長。

myTV Gold訂戶稍減

該台的OTT業務myTV Gold方面，訂戶稍減600多戶至19.26萬戶。OTT業務平均月度活躍用戶則在過去3季維持在200萬水平。至於內地多渠道網絡（MCN）業務，季內直播次數達301次，為公布季度數據以來最高，但是單季直播觀看次數因季節性因素影響減少2700萬人次，只有6000萬人次。其預告首季已完成4部合拍劇之外，今年餘下時間會拍攝另10部合拍劇。