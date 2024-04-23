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經濟

理想減價賣車 逆市挫8% Tesla內地全系削價 小鵬推補貼

【明報專訊】內地新能源汽車價格戰持續，繼特斯拉（Tesla，美：TSLA）周日內地市場全系減價後，理想汽車（2015）昨公布旗下L7、L8、L9及理想MEGA將採用全新價格體系，其中MEGA減幅達3萬元。受減價消息拖累，理想昨日股價亦「減價」，逆市大跌8.3%，收報97.45港元穿「紅底」，成交26.11億港元。

上月曾降首季預計交付量

理想於微博發帖文指出，2024款理想L7、L8、L9及MEGA將採用全新價格體系，新訂購用戶及已訂購未交付的用戶均可享受新價格。同時，這些車型的已提車車主亦可享現金回饋。據全新價格顯示，理想L7由31.98萬至37.98萬元（人民幣，下同），減至30.18萬至35.98萬元；L8從33.98萬至39.98萬元，降至32.18萬至37.98萬元；L9從42.98萬至45.98萬元，減至40.98萬至43.98萬元。至於理想MEGA則從55.98萬降至52.98萬元。理想上月調低首季預計交付量，當時解釋指其中原因是錯誤地把理想MEGA的從0到1階段（商業驗證期），當成了從1到10階段（高速發展期）進行經營。另外，小鵬汽車（9868）早於上周六（20日）於微博表示，推出限時5億元補貼，覆蓋小鵬G9、G6、P7i及2024款小鵬P5共計4款車型。其中，小鵬P5限時優惠更減至14.19萬元起。

特斯拉中國日前全系減價，Model 3煥新版起售價由24.59萬元減至23.19萬元，減幅6%；長續航煥新版售價從28.59萬元降至27.19萬元；Model Y售價亦由26.39萬元降至24.99萬元。事實上，內地新能源汽車市場今年以來減價消息不絕（見表），至今仍未見有休止迹象。

雷軍：小米SU7交貨速度提升

另外，對標Model 3的小米（1810）SU7，小米董事長雷軍昨在微博發帖文指出，目前小米SU7的產能和交貨速度正在快速提升，標準版和Max 已經提前交付，並將在北京車展上詳細介紹產能和交付計劃。

明報記者 黃志偉

相關字詞﹕理想 價格戰 新能源汽車

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