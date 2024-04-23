茶百道天津建設今掛牌 暗盤齊跌

【明報專訊】今日有兩隻新股掛牌上市，分別為今年「新股集資王」茶百道（2555）及內地建設集團天津建設發展（2515），但昨日兩股暗盤均表現平平。其中，茶百道昨日於輝立及富途暗盤均跌近一成半。而公開發售錄得432倍超購的今年「超購王」天津建設於輝立暗盤跌近兩成半。同日掛牌的還有恒生投資發行的標普指數ETF（3195），每手100個基金單位，每個基金單位1美元或約7.8334港元，即每手入場費約783元。
茶百道於輝立暗盤昨收報15.1元，較上市價17.5元低13.7%，成交47.1萬股，涉資715萬元，不計手續費，每手200股帳面蝕480元；於富途暗盤收市報15.18元，較上市價低13.3%，每手帳面蝕464元。茶百道晚上公布分配結果，僅錄得0.5倍認購，認購一手人人有份。
天津建設超購432倍 一手中籤率約一成
而天津建設發展於輝立暗盤昨日收報1.9元，較上市價2.5元跌24%，成交870萬股，涉資1750萬元，不計手續費，每手2000股帳面蝕1200元；於富途暗盤昨收報2.1元，較上市價跌16%。天津建設分配結果顯示，錄得432倍超購，一手2000股中籤機會僅約一成，認購14萬股才穩獲一手。