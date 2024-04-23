茶百道天津建設今掛牌 暗盤齊跌

【明報專訊】今日有兩隻新股掛牌上市，分別為今年「新股集資王」茶百道（2555）及內地建設集團天津建設發展（2515），但昨日兩股暗盤均表現平平。其中，茶百道昨日於輝立及富途暗盤均跌近一成半。而公開發售錄得432倍超購的今年「超購王」天津建設於輝立暗盤跌近兩成半。同日掛牌的還有恒生投資發行的標普指數ETF（3195），每手100個基金單位，每個基金單位1美元或約7.8334港元，即每手入場費約783元。