投保年金 留意回報或非保證

明報記者 鄭智文

參照各款年金計劃的介紹單張或銷售文件，通常都會用個案來讓大家參考保費、年期、回報等資料。部分年金計劃會列出「非保證回報」、「預期回報」或「總回報」等，意味這些回報只供參考，並不一定「寫包單」能達到這些回報率。因此，不論這些沒有保證的回報率有多吸引，也不宜看成確切的未來收益，在為退休儲備籌劃時，應盡量避免將這類沒有保證的回報計算在內。

相反，若有產品寫出「保證回報」、「保證獎賞」等，則通常較「非保證回報」實在。有些人為了退休生活而選擇年金計劃，自然會考慮到有穩定現金流，如是者計劃的「保證回報」則成為可取的賣點。

以立橋人壽的「『存』為未來 ( 優越 ) 延期年金計劃2」為例，據其官網的「產品簡介冊」中，封面便以「百分百全保證」作招徠。

註解列出細節 宜看清楚免生誤會

當中以45歲男士為個案，假設保費繳付年期為5年，年金期10年，港元的保證內部回報率則介乎每年2.32%至2.90%。單張內有註解，寫明內部回報率供參考，因內部回報率按年金領取人的投保年齡、所選保單貨幣、保費繳費年期、年金期、保費繳付模式等而有分別，故此回報率以範圍顯示。此外，註解亦指出「連利息，利率為非保證」，公司會不時宣布決定。由於註解會列出細節，所以投保時緊記要看清楚註解，免生誤會，或選擇了不符期望的年金產品。

又如永明金融的「豐碩延期年金計劃」，據其官網的「產品推銷刊物」，同時列出各年金投保年齡的「每年保證內部回報率」與「每年總內部回報率」。

以45歲非吸煙男士為例，保費繳付期5年，年金開始年齡為55歲，其「每年保證內部回報率」列為介乎1.11%至2.28%，「每年總內部回報率」則介乎2.56%至3.59%。

雖然整體「每年總內部回報率」的數字顯著較「每年保證內部回報率」吸引，但按小字註解，寫明「非保證每月年金款項和歸原紅利並非保證」及「總內部回報率並非保證……實際總內部回報率可能較以上的比率為高或低」等。這份文件同時刊出保證及非保證的回報率，方便投保人按自己所需，參考不同資料。

不同貨幣內部回報率有差異

保證、非保證回報固然重要，除此之外，也有其他細節要留意。保單貨幣看起來像微不足道，其實也可能影響你的回報。即使是同一個年金計劃，若選取不同的保單貨幣，其內部回報率也可能有差異。以萬通保險的「萬通多元終身年金」為例，據其官網的「產品冊子」，保單若以美元、人民幣、港元或澳門元計價，「保證帳戶價值」的基本派息率則每年不少於2%；若以澳元或加元計價，則不少於1.75%；若以新加坡元計價，則不少於1.5%；若以英鎊計價，則不少於1%。

計劃定下的派息率有分別外，投保人也要留意每種貨幣市場上的波動風險。雖然有些貨幣計價的保單理論上回報率較好，但畢竟無人能精準預測匯市未來走勢，故坊間冊子上的數字一般未能反映匯兌上的損益。

年金計劃為長期保險產品，有些計劃需要繳付保費十多年。

近年經濟疲弱、股市及樓市表現欠理想，可能一時周轉不靈，又或者一時大意，未有於寬限期內（一般為保費到期日後1個月）繳交所需保費，有些保單會自動安排保單貸款，繳付到期的保費，當中涉及的利息，則會成為保單負債。現時坊間的保單貸款利息普遍介乎6至10厘，若不小心，則可能會令受保人的利益及保單價值受損。

宣傳單張非正式文件 實際保單為準

最後要提醒的，是年金計劃的宣傳單張並非正式文件，到最後一切買賣還是以實際保單合約為準。故投保前，不要一時興奮簽名了事，最好還是看清保單上的細節，是否與所期望的相符，才能真正為退休生活好好綢繆。

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[鄭智文 退休綢繆]