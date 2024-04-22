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經濟

香港地產

朗賢峯IIA期推84伙大單位 周四標售 雙線出擊 IIB期暫收逾2500票超額12倍

【明報專訊】自2月底政府公布「撤辣」以來，發展商積極推盤，其中在過去一個多月，港鐵（0066）旗下多個樓盤相繼推出，單計3個全新盤已售出約1240伙，套現約144億元，而港鐵與鷹君（0041）合作的何文田站朗賢峯，繼IIB期先後公布共203伙、市值逾26億元之價單外，IIA期昨搶先上載銷售安排，推出84伙3房及4房大單位於本周四起以招標形式發售。

明報記者 林尚民

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，朗賢峯開放示範單位予公眾參觀，反應相當熱烈，尤其對第IIA期3房及4房大單位需求殷切，為回應市場需求，項目昨日首度推出第IIA期84個單位，並將於本周四起以招標形式發售，單位分佈第1座至第3座，首度推出標準4房兩套加工作間連洗手間之大宅，實用1271至1433方呎，共16伙；以及標準3房1套加工作間連洗手間及儲物室單位，實用899至998方呎，共65伙，並同時推出3房1套的平台特色戶，共3伙。她又指出，招標單位意向價將參考九龍沿線鐵路上蓋豪宅物業。

招標意向價參考九龍鐵路上蓋豪宅

她又指出，朗賢峯IIB期截至昨午3時，已錄得逾12,000人次參觀，同時收逾2500票，按第IIB期已推出價單共203伙計，超額認購12倍。項目上周六已加推2號價單共88伙，將視乎市况續加推單位應市，而項目第IIB期之銷售安排最快本周內上載，並有機會本周內首輪開售。

事實上，港鐵旗下樓盤自「撤辣」後接連推出，已推出的包括與會德豐合作的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE、12B期PARK SEASONS、與長實（1113）合作的黃竹坑港島南岸BLUE COAST，合共已售出約1240伙，套現約144億元，而上述朗賢峯亦緊接推售，單計已公布的IIB期兩張價單，就涉及203伙，市值逾16億元。

另與新地（0016）合作的元朗站The YOHO Hub II，最快本周上載樓書、開放現樓示範單位及開價，樓盤將提供939個單位。

一手市場過去兩日沽173伙

另外，綜合市場消息，本月迄今市場共錄得約1350宗一手成交，其中過去兩日就已錄得約173宗買賣。

路勁（1098）與深圳控股（0604）合作的屯門掃管笏凱和山方面，發展商指出，剛過去周末首度開放現樓予公眾參觀，隨即錄逾2100參觀人次，並連沽15伙，套現逾6600萬元，以兩房單位最受換樓客追捧，當中售出6伙，包括1座3樓G單位，實用576方呎，成交價558萬元，實呎9688元。項目合共售出66伙，套現近3.1億元。

相關字詞﹕凱和山 鷹君 朗賢峯 新盤推售 港鐵

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