布少明：租金料上揚 兩類屋苑受捧

反映業主持貨信心的美聯信心指數最新報65.6點，按周續升1.2%，連升5周，並連續4周高於平均值，即樓價好淡的分界線。至於樓價方面，美聯樓價指數最新報134.49點，按周跌約1%，但仍較4周前升近0.8%。

租務市場方面，美聯租金走勢圖3月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約35.83元，連跌3個月後回升約0.6%，並創4個月新高，受惠3月份租金回升，帶動首季租金錄得約0.03%的輕微升幅。

租金得以延續升勢的最主要原因是專才湧港，對租買市場帶來一定助力；展望第二季，隨着愈來愈多內地生為準備新學年提早來港租樓，加上專才持續來港工作居住，料次季租務旺季重臨，租金有力進一步向上。

筆者觀察數據發現，有兩類租盤反彈速度明顯跑贏大市，第一類是流轉率較高的屋苑，如本港十大藍籌屋苑，回顧3月租金按月表現，在十大屋苑中，多達8個屋苑呎租上升。其中康怡花園呎租按月升幅最大，升約4.1%。

另一類受捧物業就是「鐵路盤」，根據本行資料，不少鐵路盤3月呎租按月升幅明顯，例如位處九龍站的擎天半島呎租按月升8.7%，表現較十大屋苑更勝一籌。

以上這兩類租金回報吸引，而且升值潛力兼備的物業類別，買樓收租者不妨多加注意。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]