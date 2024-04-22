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經濟
瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：中東局勢升溫 中海油牛51858

【明報專訊】有傳以色列導彈擊中伊朗中部一個機場及謝卡里空軍基地，中東局勢再升溫，國際油價飈升，上周五布蘭特期油一度升逾4%穿每桶90美元，上周五「三桶油」受帶動，中石油（0857）升2.32%收報7.49元；中石化（0386）升1.53%收報4.65元；中海油（0883）升1.2%收報18.62元。如投資者看好油股，可留意中海油牛證（51858），收回價16.8元，行使價16.55元，2025年10月到期，有效槓桿約11倍；看淡可留意中海油認沽（23751），行使價14.96元，2024年8月到期，有效槓桿約9.2倍。

港交所（0388）周三公布業績，本港第一季IPO全球排名跌至第十名，不少大行唱淡港交所。港交所上周五下跌1.83%，收報214.6元破底。如投資者看淡可留意港交熊證（54446），收回價243元，行使價245元，2026年4月到期，有效槓桿約8.2倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2024。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]

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