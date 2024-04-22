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經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：碳信用代幣化 助革新市場

【明報專訊】全球各國家和地區正在努力開發和實施碳排放交易系統，以應對氣候變化帶來的挑戰。除了歐盟的排放交易系統（EU ETS），加拿大、中國、日本、新西蘭、韓國、瑞士和美國也已經運作或正在開發各自的國家或地區層級的碳交易機制。在這一全球趨勢中，香港交易所於2022年10月推出的國際碳交易市場Core Climate，這是國際上唯一一個提供以港元及人民幣結算自願碳信用的交易平台。除Core Climate外，立法會前議員鍾國斌亦於2022年成立「香港碳貿易中心」，聯同環保團體等專業人士，為企業進行碳審計及碳交易等工作。

隨着全球機構加緊應對氣候變化的步伐，碳信用已成為其中一項突破性解決方案，用於量化從大氣中移除的溫室氣體排放量。目前，許多公司正在通過碳信用區塊鏈開發方法，合作減少排放並實現環境可持續性。

然而，標準碳市場複雜且容易受到詐騙的影響。在這種情况下，碳信用代幣化被視為一個重要的解決方案，有助於簡化碳市場，提高透明度，並增強其在減少全球碳足迹方面的效果。

碳信用（Carbon Credits）或碳抵消（Carbon Offset）是允許企業在一定限度內排放溫室氣體或二氧化碳的許可證。一個碳信用相當於減少一噸二氧化碳。碳信用的開發是國際上減緩氣候變化的努力之一。

企業獲碳信用 可在限額內排放

企業獲得碳信用後，可以在設定的限額內繼續排放。如果排放超標，企業需要購買額外的碳信用，同時，他們也可以通過出售不需要的碳信用賺取收入。代幣化（Tokenisation）則是將現實世界的資產轉換為區塊鏈上的獨特數字代幣的過程。代幣化在提高傳統金融系統的透明度、效率和可訪問性方面發揮了重要作用，是革新碳市場的策略步驟。

代幣可在區塊鏈中輕鬆交易

碳信用代幣化是在區塊鏈上創建代表碳信用的數字代幣的過程。這些代幣可以像區塊鏈空間中的其他數字資產一樣輕鬆買賣和交易。碳信用代幣開發是簡化自願碳市場的革命性步驟。以下是碳信用代幣化的幾個好處：

（1）分散化：碳信用代幣化還推動了信用的分散化。代幣化的碳信用可分割為小於一公噸的單位，這有助於小規模碳項目抵消其碳足迹。

（2）建立更健康的市場：碳信用代幣化減少了交易對手風險，有助於建立一個更高效的市場。交易可以無延遲地結算，買賣碳信用也變得更便捷，因為開發碳信用代幣毋須設立帳戶或獲得批准。碳信用的退役也可以在幾分鐘內完成，通常這需要幾個月的時間。

（3）流動性市場：流動性是指資產能夠輕鬆地換成現金的能力。碳信用代幣開發還有助於為流動性不足的碳市場建立流動性。使用區塊鏈技術，可以更容易地聚合具有相似屬性的碳信用，從而有助於建立更多的流動性並為資產設定公平的價格。

（4）效率與去中介化：現有自願碳市場中的中介機構（如中間人或經紀人）通常教育買家、創建碳信用並代表購買者將其退役，但他們收取高額的服務費。此外，他們經常以低廉的價格從發展中國家購買碳信用，然後以高出原價數倍的價格出售。碳信用代幣開發消除了對中介的需求，減少了交易成本和延遲。

（5）消除雙重計算：雙重計算是碳信用代幣化過程中的一個常見問題。區塊鏈的去中心化和分散式公共紀錄也使得定位通常在自願碳市場中的重大問題——雙重計算索賠變得更容易。

在使碳市場透明、開放和高效方面，碳信用代幣化已成為一個至關重要的工具。目前，許多公司已經意識到這一概念的重要性，並積極尋求專業公司協助他們進行碳信用代幣開發。

打造碳信用代幣交易生態

提升港綠色金融競爭力

過去兩個世紀因工業發展過程中產出大量二氧化碳，造成地球今天的溫室效應，人類正面對嚴峻的氣候變化。筆者認為香港剛好積極打造成為世界虛擬資產中心，而聯合國亦通過在2050年（中國在2060年）要達致全球碳淨零，企業必須減排碳或透過購買碳信用來作碳抵消。如香港能打造一個全方位碳信用代幣交易市場生態，由源頭DePIN到碳信用代幣化，配上合規虛擬資產交易所進行交易。而政府、上市公司、中小企業甚至在零售端交易時都能以Carbon Credit作為其中一個採購考慮因素。具備完善的供應鏈、營造市場需求及以Web3作技術底層代幣化交易，那應能大大提升香港在區內發展綠色金融的競爭力。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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