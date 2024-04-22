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日圓上半年料弱 電匯價分段吸

【明報專訊】日圓匯價持續偏軟，港人遊日熱潮進一步升溫，出遊前能以吸引匯價兌換日圓，赴日購物消費自然更划算。目前市場普遍預期美國聯儲局今年減息幅度有限，短期內日圓有望續於當前水平徘徊，惟日央行有機會於年中加息緩解日圓壓力，意味若計劃於今年稍後時間遊日，或需考慮於上半年在銀行以電匯價逢低分段兌換日圓。

明報記者 劉敬華

對於日圓匯價前景，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，雖然日本央行已結束其負利率政策、孳息率曲線控制，以及其他非常規政策工具，但日圓仍是年初至今表現最遜色的主要已發展市場貨幣，日本央行繼續購買日本政府債券，加上其不急於進一步加息的態度，或意味日圓匯價將繼續於當前水平徘徊，而聯儲局今年降息幅度或有限，同時美國經濟增長環境更趨穩健，通常預示美元走強，日圓走弱，此趨勢可能會令日圓匯價持續受壓，若每1美元兌日圓向155日圓水平下跌，日本財務省有可能會出手干預。此外，該公司預計日本央行將在早於市場預期的時間，即在6月或7月再次加息，屆時日圓所受的壓力或會有所緩解。

宜配合銀行兌換外幣優惠

倘若日本如預期於年中加息，計劃於今年稍後時間遊日人士，或需考慮趁今年上半年日圓匯價仍處於相對偏低水平，逐步逢低兌換遊日旅費。至於在何處兌換，儘管找換店向來予人兌換率較銀行為吸引的印象，但一般而言於銀行以電匯價（TT Rate）兌換外幣的匯率，會較於找換店兌換外幣現鈔的匯率為低。對於計劃一家大細出遊，又或出遊時間較長人士，旅費隨時可逾萬港元，即使分批兌換日圓金額亦不少，更應在兌換率上貨比三家。以招商永隆及南商於4月19日下午3時的網上參考牌價為例，兩者每1日圓兌港元的電匯賣出價均為0.05084，便較不少找換店同日的現鈔賣出匯價約介乎0.0509至0.0515為低。

目前不少本港銀行的網上銀行服務，也可提供外幣價格通知指示或設限價單服務，只要相關外幣匯率跌至客戶預設水平，便會通知客戶或按客戶預設指示兌換，助客戶於心水價兌換外幣。若能配合銀行提供的兌換外幣優惠，將更為划算，如中銀香港的外幣兌換點子優惠，由即日起至今年6月底止，該行的「綜合理財客戶」透過分行、網上銀行、手機銀行及專人接聽電話銀行，以電匯價把港元兌換日圓，私人財富或中銀理財客戶可獲20點子外幣兌換優惠，智盈理財客戶亦可獲10點子外幣兌換優惠，要留意此優惠不適用於外幣現鈔兌換，或透過「中銀企業網上銀行」進行之交易。

找換店現鈔匯率較銀行低

然而，找換店予人兌換率較銀行吸引的印象亦非全屬誤解，若比較外幣現鈔賣出兌換價，找換店兌換現鈔的匯率確實較銀行為低。以兌換日圓現鈔為例，比較4月19日下午3時的小女孩找換店及匯豐銀行的外幣現鈔賣出兌換參考牌價，小女孩找換店的每1日圓兌港元現鈔賣出價為0.0509，匯豐的現鈔賣出價為0.05147。

此外，還要考慮手續費，於銀行兌換外幣現鈔或涉手續費，因銀行一般只會豁免自家客戶兌換外幣的手續費，而找換店大多標榜不收手續費，加上營業時間較銀行為長，並且不需事先預約預留外幣現鈔。如果計劃短期內獨自快閃遊日，且不會大肆購物，出遊所需日圓不多，選擇匯價相對吸引，並於生活圈子附近的找換店直接兌換，亦屬省時之選。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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