竹爪正樹：業績看俏改革管治 日股仍吸引

近期，日本股市表現強勁是由多項因素推動，其中包括企業盈利增長及基本面改善。此外，日本企業的利潤整體向好，在最近的季度業績公布期中，許多企業上調其未來利潤預測。整體而言，這意味着企業盈利亦創下有紀錄以來的高位，我們亦預期這情况將於未來幾年持續。其中，以日本國內業務為主的企業表現尤其出色，許多企業錄得強勁需求，並且有迹象顯示，日本企業將於數十年以來首次奪回定價能力（即為應對通脹而調整價格的能力）。經歷多年的通貨緊縮周期，定價能力的重要性不容小覷。

除此之外，工資上漲和消費者購買力增加，將推動企業盈利強勁增長。增加了的利潤，可以透過工資進一步上升，重返經濟循環中，從而推動經濟進入更積極的增長周期，這是在過去這一代以來，日本缺失的良性循環。與此同時，東京證券交易所持續採取各種措施，以推動企業管治改革。隨着改革的持續完善，此前長期被海外投資者冷落的日本股市正逐漸受到環球投資者的關注。特別是隨着股市上漲，日本股票回購活動持續增加，我們預計回購活動將會持續並導致更多企業提高股本回報，以及正視股價長期被低估的問題。

企業回購料持續 增股本回報

考慮到近期日本股市上升的速度和性質，短期內投資者或應保持審慎。由於流動性充裕的大型股可能繼續展示良好表現，因此，許多大型企業（尤其是日經225指數中的成分股）的估值已略微偏高。我們預期，日本股市的重心將由大型企業轉向中小型企業。投資者需要保持審慎態度，原因包括有貨幣市場和貨幣政策的發展，尤其是日圓已大幅貶值。這在很大程度上與2024年「春鬥」（即大型的春季工資談判）的結果有關。初步報告顯示，2024年工資談判的平均增幅，在過去30年來首次超過5%。儘管這進一步反映日本經濟恢復持續通脹，並對於長期投資日本股票來說屬正面因素，但短期而言，這可能會削減投資者信心。正如金融市場一直以來的預期，日本央行最終收緊貨幣政策，結束負利率時代。

儘管存在着這些不利的短期因素，但我們有許多理由相信日本股市可能會在較長時間內將保持領先地位。由於日本企業基本面穩健、通脹利好及許多日本企業重奪定價能力，因此日本股市仍具備環球最具吸引力的投資機會。同時，企業管治改革有望繼續成為結構性驅動因素，投資者、企業及監管機構同心協力提高企業管治標準、改善回報及提振增長前景。儘管這些舉措的成效日益顯著，但仍存在巨大的進展空間。

料受惠「個人儲蓄戶」資金流入

受惠於全新的「日本個人儲蓄帳戶」（NISA），日本大量散戶投資者亦紛紛湧入股票市場。優化的「日本個人儲蓄帳戶」提高了個人投資者的免稅投資金額上限，並且永久免稅。這項改變恰逢其時，因為日本公眾已開始意識到持續通脹對其金融資產的影響。受惠於日本股市回報強勁及通脹持續，我們預計資金將透過「日本個人儲蓄帳戶」持續流入股票市場。總括而言，這些因素促使環球投資者恢復對日本股市的信心，隨着日本國內的利好勢頭被投資者更充分理解，相信對日本股市的需求將會持續增加。儘管日本股市整體估值看似合理，但這掩蓋了大型企業與小型企業之間的巨大差異，其中大型企業的估值相對合理，而小型企業估值整體更具吸引力。

(Masaki Taketsume) 施羅德投資日本股票基金經理

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[竹爪正樹 投資放大鏡]