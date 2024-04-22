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經濟
2024年4月22日星期一
涂國彬 投資先機
投資策略
摩納哥推動數碼轉型 擬與港澳合作 「賭城」尋求經濟多元發展 官員冀吸大灣區富戶
Monte-Carlo SBM獲銀娛持5% 深化伙伴關係 互惠互利
上市公司面對逆境 股東爭拗5個月12宗
OneDegree採自動化降成本 目標明年收支平衡
瑞聯韋立民：中國經濟轉型 吼新興產業板塊
中國人口老化 看好健康護理股
恒指估值雖低 仍等待業績催化劑
國富氫能食正國策 負債率高
堡獅龍轉採新品牌bossini.X 攻運動概念 料港明年全關舊品牌店
恒隆內地半數物業採綠電 促進ESG發展 租戶慳電費
天韵委獨立管理人 採步驟保護資產
理大研新機械義肢 動作更微細更快
過來人：盼可用義肢打字綁鞋帶
5年儲120萬 做生活費供兒子海外升學
環球經濟數據
金子：大摩唱好 中石油Call 23805
張兆聰：騰訊美團候低買 易點雲可博
張兆聰：科技股震盪 吼傳統股泰森
伍禮賢：申洲訂單看好 產能利用率改善
涂國彬：觀金價 可測時局知進退
陳大為：美息差高 不利日圓韓圜走勢
竹爪正樹：業績看俏改革管治 日股仍吸引
謝偉銓：實施垃圾收費前 宜先做好配套設施
日圓上半年料弱 電匯價分段吸
沈永年：業主裝修提防低價陷阱
許健生：碳信用代幣化 助革新市場
陳正犖：美元短線仍偏強
溫傑：安樂工程穩健發展 股息率吸引
劉思明：美通脹惹憂慮 提防資產市場大調整
林少陽：資金料續換馬 減持AI股獲利
技術取勝：恒地處上升軌之上
李聲揚：股市急跌真正元兇
蔡金強：AI板塊大調整
艾雲豪：新時代創投界「增強版4.0」
李順威：油價升跌還看供應
劉思明：航運物流股跑贏大市可留意
瑞銀亞洲：中東局勢升溫 中海油牛51858
摩根大通亞洲：日股急瀉千點 日經沽10173
周顯：面對新冷戰 今輪經濟問題難樂觀
王弼：英偉達大瀉 科技股見頂？
曾淵滄：新質生產力帶挈 科網股或翻身
湯文亮：不回家食飯 香港才能夜繽紛
陳永傑：美通脹升溫 樓股後市波動
廖偉強：內地人眼中的「平靚正」
布少明：租金料上揚 兩類屋苑受捧
馬泰陽：樓市勢強 租買兩旺
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柴灣小西灣居屋交投旺 本月暫錄17宗 超上月全月
Blue Coast享商場港鐵站雙優勢
綠楊新邨半月兩成交 呎價守1.2萬
投保年金 留意回報或非保證
涂國彬：觀金價 可測時局知進退
【明報專訊】過去多次介紹，金價對於預測環球資金流，有着他山之石，可以攻玉之效，尤其在無息可收的因素下，其資本升值與否，與貨幣政策有着密不可分的關係。觀金價，可以同時貫穿其他。
相關字詞﹕
金價
涂國彬
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竹爪正樹：業績看俏改革管治 日股仍吸引
謝偉銓：實施垃圾收費前 宜先做好配套設施
日圓上半年料弱 電匯價分段吸
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陳正犖：美元短線仍偏強
溫傑：安樂工程穩健發展 股息率吸引
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