5年儲120萬 做生活費供兒子海外升學

他們是典型的老夫少妻，幸運的是陳先生是一名專業人士，長線來說薪金較有保障，陳太沒打算提早退休。在15年後，陳先生便會退休，那時陳太預計仍有15年的工齡，兒子則準備入大學。他們面對三大財政上的考慮：

1）陳先生預計退休時，強積金能滾存至約200萬元，那時自住物業仍有5年便供滿（現每月供款22,000元），估計按揭餘額約為140萬元，陳先生應否將強積金提走，然後全數贖樓呢？若全數贖回，那退休金便會少了。這對生活質素的影響大嗎？

2）陳先生退休後，家中收入少了七成，假設陳太的月薪不變，就算是把物業全數贖回，家中的財政也是剛剛達到收支平衡，若選擇繼續供樓的話，每月更會錄得逾兩萬元的赤字。

3）當兒子上大學，應否選擇往外國留學，若往海外，需要一筆為數不少的資金，陳先生應怎樣處理呢？

退休後應否全數贖樓，是很多客人的疑問，筆者的建議是看利率而行：如當時利率偏低的話，便應繼續供款而不贖樓；相反如果利率仍然高企，那麼客人可選擇償還部分款項，至於是否全數還款，當然這也不會是一個一刀切的答案，要視乎客人的資金有多少，而筆者認為在退休時，應保留多一點資金在身邊（不是說只放在活期存款，是放在一些簡單操作、容易套現的理財方案）。

退休後應否全數贖樓 應看利率而行

以陳先生的實際情况來說，既然退休時的財政狀况轉變比較明顯，筆者並不建議他們這麼快便決定贖樓，反而可從強積金戶口中定期提款，以解決供樓及提供一部分生活費。

我們假設陳先生的強積金戶口，在退休後的回報可抵消通脹。筆者建議他每月提款3萬元：22,000元作供樓支出、8000元作為一部分的生活費，直至5年後（70歲）供款期滿。那時強積金戶口約餘下38萬元，屆時便開始需使用本身積蓄作生活費了。

既然陳先生希望預留一筆資金給兒子往海外升學，筆者建議可將兒子教育基金和本身的退休策劃一併處理。既然陳先生現時每月仍有一定盈餘，而工齡也只是餘下15年，筆者建議他採用一個較短供款期的儲蓄計劃，將這15年或分為兩部分：5年為供款及累積期、10年為滾存期，並容許操作至戶口持有人128歲。

筆者建議陳先生每月供款兩萬元，在5年間合共供款120萬元，在65歲時，戶口滾存至約204萬元。在這裏筆者作一個建議：陳先生在65歲開始，每年提款35萬元，作為兒子的大學經費，由70歲開始每月提取8000元，作為生活費的補給，直至90歲。那時戶口結餘約為53萬元。

「後續戶口持有人」可設定妻子

這個儲蓄計劃的另一特點，是在戶口持有人身故時，可直接將戶口轉至指定人士（後續戶口持有人），避免了處理遺產承辦等繁瑣過程。由於陳先生擔心日後或會先行離世，他希望留下的資產能讓太太日後的生活過得更有保障，那麼他可設定「後續戶口持有人」為太太，萬一遇到不測，也不會影響兒子的教育經費，而戶口餘下的錢也可作為太太日後的生活費。

鄺翠玲 美聯金融集團副總裁

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