OneDegree採自動化降成本 目標明年收支平衡

交叉銷售提升營運效率

據保監局數據，OneDegree去年毛保費按年增58.53%至1.82億元，管理開支則按年降13.28%至1.15億元。周美華表示，保持良好成本主要透過營運程序自動化，現時部分類型的理賠文件已不需經人手處理，系統掃描辨識文件後，經人工智能分類和評估處理，隨着理賠數據累積，可將自動化處理範圍擴大至更複雜文件。另外，他們亦與Google合作，提升AI問答聊天機器人準確程度並更為人性化，加快處理客戶需要。去年公司保費增長同時，人手反而因自然流失，輕微減少7人至114人。

交叉銷售亦是提升營運效率的方法，OneDegree在2021年推出危疾保險，不過相對其他產品較少對外推廣，周美華指產品主要透過向現有客戶交叉銷售，客戶考慮醫療保險的時間和因素，較其他產品更長，新公司進入醫療保險市場的成本相當高，交叉銷售通過與現有客戶建立信任再推廣產品，可以減少獲客成本，去年危疾保險的成本收入比率，較2022年增逾25倍。

現時OneDegree有寵物、火險、家居和危疾保險4項產品，周美華表示現階段不擬再推新產品，現時着重改善現有產品，例如增加產品保障範圍、縮短投保時間等。不過在達致盈利階段後，則擴展至產品範圍，她指公司策略是以寵物保險進入家庭市場，再分支至其他家庭相關產品，當公司達至一定規模和品牌信任度，加上市場行為轉為更接受網上投保時，向公眾市場推廣醫療保險等產品將更有空間。