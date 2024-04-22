Monte-Carlo SBM獲銀娛持5% 深化伙伴關係 互惠互利

摩納哥或拓亞洲線上博彩

Frederic Genta稱，摩納哥着意推動科技發展，冀不再受制於疆界，轉而到處物色機遇，例如可擴大到亞洲市場發展，開發線上博彩，吸引更多客人光臨。

在Monte-Carlo SBM層面，他說，在推動數碼轉型上，會涉獵到線上市務推廣、數據管理、建立強化的數碼博彩資產、與博彩人客相關的金融科技領域，涵蓋流程管理及借助人工智能開發新的作業。

他不諱言在過程中涉及很多投資，但是他相信該公司在營運上引進金融科技，會有助改善壞帳情况，最終幫助提升盈利，以及促成更多不同支付應用程式使用。但是他強調，賭場仍會維持原有傳統方式營運，保留蒙地卡羅的特色。他相信科技亦可以在澳門的旅遊市場大派用場，更好地接觸目標客群。