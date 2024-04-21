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經濟
2024年4月21日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
超微電腦不發季績預告 拖累AI股 Nvidia急挫一成 標指納指半年來首失90天線
伊朗否認遭以色列攻擊 金價油價升幅收窄
PARK SEASONS首輪沽126伙
美聯儲報告：市場視通脹為主要風險
Tesla降價 Model Y最多減4%
羅兵咸：就恒大審計舉報信 與會財局合作
美推遲減息 亞洲央行減息困難
資金流向美元美債 新興市場貨幣遭拋售
張宗永：沒有共贏 何來世貿
薛偉傑：無人機救災 安全兼性價比高
馮其十：中美貿易戰硝煙再起？
張宗永：沒有共贏 何來世貿
【明報專訊】美國財長耶倫早前走訪中國，重申美國不會追求與中國經濟脫鈎，但提出美國最關心是中國在光伏太陽能、鋰電池和電動車3個新興行業的產能過剩。坊間有輿論批評美國政府觀點不公平。
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