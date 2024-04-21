資金流向美元美債 新興市場貨幣遭拋售

印度盧比見歷史低位

息差造就美元獨大，加上美債孳息吸引，全球資金回流，新興市場貨幣遭拋售，終致集體貶值。印度盧比跌至歷史低位，每美元兌盧比徘徊於83水平；馬來西亞令吉亦接近1998年以來最低，逼使央行暗示準備好出手支持令吉。台灣新台幣跌至8年低位，菲律賓披索則一度跌至每美元兌57披索，為約兩年半低位。今年至今，正值美匯指數漲約4.8%之際，明晟新興市場貨幣指數倒跌1.8%，反映新興市場貨幣弱勢。法國農業信貸銀行David Forrester指出，馬來西亞的電子出口疲弱，使令吉今年以來處於弱勢，該國外匯儲備只可應付約4個月的進口額，低於大多數亞洲國家，令吉表現比亞洲區內為差。

新加坡華僑銀行外匯策略師Christopher Wong表示，地緣政治、美國利率長期走高、人民幣及日圓波動等因素共同影響下，或繼續損害日本外亞洲各地貨幣的市場情緒。

GAMA資產管理公司全球宏觀投資組合經理Rajeev De Mello預料，美國聯儲局宣布利率政策前，新興市場貨幣可能持續受壓，匯市在重新企穩前恐怕要經歷一些動盪。

中國決心支持人幣 成亞幣支柱

不過，亞洲各地貨幣另一支柱是人民幣，因區內不少國家以中國為最大貿易伙伴，目前中國示意決心支持人民幣。彭博指出，人民幣一旦大幅貶值，將波及其他層面。中國政府上周便調弱了人民幣交易的中間價，捍衛匯價。中國人民銀行副行長兼外管局局長朱鶴新上周四表示，人行維持人民幣匯率基本穩定的目標和決心不變，強調人民幣匯率有基礎、有條件保持基本穩定。

[企業地球村]