PARK SEASONS首輪沽126伙

大手買家逾2000萬購5伙1房戶

樓花期約19個月的PARK SEASONS，昨日首輪共售出126伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目中最大手的買家，一組內地客斥資逾2000萬元購入5個1房單位，另有數組買家購入兩伙。連同SEASONS PLACE，項目不足一個月累售近700伙，佔可售單位逾85%，套現逾44億元，為「撤辣」後售出伙數最多的新盤。

黃氏補充，集團今年在不足4個月內，銷售單位達1005伙，累積銷售金額達110億元。會德豐地產主席梁志堅表示，期望今年內可達到200億元銷售目標，集團擬於下月將推出灣仔春園街項目，而今年計劃推售啟德、黃竹坑港島南岸第6期，以及山頂種植道豪宅等項目。

朗賢峯超購16倍 原價加推88伙

同屬鐵路盤、由鷹君（0041）與港鐵合作發展的何文田朗賢峯，日前以折實均呎19,988元推出首張價單，已收逾2000個認購登記，以首張價單115伙計，超額認購16倍，昨日原價加推88伙應市。

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，加推價單第2號共88伙，計算最高折扣18%後，折實售價由696.1萬至1814.3萬元，折實呎價由18,464至23,872元，折實平均實呎20,969元，當中有半數單位的折實呎價低於2萬元，屬原價加推。

澐璟單日沽7伙 吸金1.18億

另由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日再添7宗成交，單日套現逾1.18億元。售出7伙中，4宗成交均位於5座，其中5座9樓A室，實用902方呎，間隔為3房1套連儲物房，成交價2525.6萬元，實呎2.8萬元，另餘下3個單位為兩房戶，成交價介乎1677.38萬至1719.16萬元，實呎29,583至30,481元。

據悉，澐璟自2022年底推出至今，累售223伙，套現逾87.5億元。

[香港地產]