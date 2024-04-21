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經濟

伊朗否認遭以色列攻擊 金價油價升幅收窄

【明報專訊】伊朗上周五中部城市遇襲，市場憂慮與以色列衝突加劇，不過伊朗及後否認受到以色列攻擊，令局勢稍為降溫，上周五油價升勢收窄。

IMF：衝突若升級 引發油價飈升

不過，國際貨幣基金組織第一副總裁Gita Gopinath警告，中東衝突若大規模升級，將引發油價飈升風險，影響全球對抗通脹，因為沙特阿拉伯等國有剩餘產能作為緩衝，現未導致石油危機，不過若衝突持續則會構成問題。

布蘭特期油上周五早段曾再升破每桶90美元，高見90.78美元，之後日內升幅收窄，收市報87.1美元，升0.1%，全周跌3.34%。紐約期油上周五收報每桶82.11美元，升0.01%，全周跌3.91%，油價回落後仍處於3月以來高位。標指能源股指數上周五升1.12%，全周則下跌3.42%。

Rystad Energy石油市場研究高級副總裁Jorge Leon認為，以基本因素計算，目前油價合理價應為每桶83美元，現時油價的溢價來自地緣政治憂慮，或導致油價短線持續波動。

避險商品黃金在上周五亦自日內高位回落，早段一度升至每盎司2418美元，接近月中創下的2431美元歷史新高，不過收市升幅收窄至0.52%報2390.73美元，一周累升2.2%，連升第5周。

分析：金價升非平常因素帶動

盛寶銀行商品策略主管Ole Hansen指出，減息預期下降同時黃金上升，反映金價上升並非平常因素帶動，而是來自包括俄烏戰事及中東局勢的地緣政治風險、來自中國內地的強勁零售需求、央行增持、主要經濟體負債對GDP比率上升等因素帶動。銀價及銅價亦做好，過去一個月累升約11.6%和11.2%，跑贏黃金的9.4%升幅。

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