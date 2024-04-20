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2024年4月20日星期六
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滬深港通擴容 納REITs寬ETF產品 中證監：支持人幣櫃台納港股通 內企龍頭港上市
中東戰火拖低港股 曾試16000 亞股普遍瀉 台股挫3.8%最傷
美議員倡禁中國車進美軍基地 車股捱沽
人幣跌至7.2429見5個月低後回穩
會財局查羅兵咸涉恒大審計指控
新創建公眾持24% 續不符規定 揀以股代息佔7% 將設法增公眾流通量
強制公司清盤呈請 上月69宗 海嘯後新高
聯通上季多賺8.9% 雲收入增30%
鐵塔首季賺28億 增11%
國泰3月載客188萬升43% 少疫前40%
佐丹奴收入跌1.1% 大中華挫13%
日股單日挫千點 逾3年最傷 地緣美減息降溫夾擊 高位累跌近一成
聯儲官員接連放鷹 美兩年債息曾逼5厘
Netflix訂戶增933萬 明年不再公布數據
雷軍呻電動車業蝕錢 唔好講性價比
ONE STANLEY開齋 連沽4伙套3.14億 洋房呎價3.7萬 一組客連掃凱玥4伙涉2.36億
PARK SEASONS一周收4000票 超額23倍
CCL短期反覆 上周跌1.5%本周彈1%
新地洗衣街商業地王 獲城規批建摩廈
#LYOS特色戶呎租46元 創屋苑新高
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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