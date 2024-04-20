CCL短期反覆 上周跌1.5%本周彈1%

仍處逾7年低位水平徘徊

雖然CCL比「撤辣」前的143.02點低位為高，但仍處逾7年低位、在2017年1月底水平徘徊，指數亦較2021年8月191.34點歷史高位，仍跌23.5%。大型屋苑樓價方面，CCL Mass報146.30點，按周升0.55%；CCL（中小型單位）報145.11點，按周升0.72%；上述CCL Mass、CCL（中小型單位）上周齊跌、今周齊升，指數均在2017年1月水平徘徊。至於豪宅，CCL（大型單位）報152.50點，按周升2.36%，連跌兩周後反彈，指數在2017年5月水平徘徊。

分區方面，港島CCL Mass報149.34點，按周升2.51%；九龍CCL Mass報141.93點，按周升0.92%。至於新界，新界東CCL Mass報157.74點，按周跌1.41%；新界西CCL Mass報132.53點，按周跌0.57%。

凱滙低層3房1280萬沽 5年實蝕15%

不過，二手市場仍錄蝕讓個案。中原分區營業經理廖忠堅表示，觀塘凱滙5座低層N室，實用面積758方呎，3房1套間隔，議價後減價220萬元或15%，以1280萬元成交、實呎1.68萬元；原業主2019年以約1419萬元一手購入，帳面蝕139萬元，連其他使費料有機會實蝕約219萬元或15%。

昇悅居兩房880萬易手 原業主帳賺3.7倍

美聯首席區域營業董事張曉盈表示，西九四小龍之一荔枝角昇悅居，新錄兩房單位以「意頭價」880萬元易手，位於2座高層H室，實用面積515方呎、實呎1.7萬元；原業主早於2003年6月188萬元購入，帳面賺692萬元或3.7倍。

另外，美聯區域經理吳偉文表示，上水御皇庭1座高層C室，實用面積542方呎，3房間隔，以603萬元成交、實呎1.11萬元；原業主2010年285萬元購入，帳面賺318萬元或1.1倍。