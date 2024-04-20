PARK SEASONS一周收4000票 超額23倍

項目今日推售的168伙，包括40個1房戶、128個兩房戶，實用面積322至496方呎，折實價454.1萬至770.3萬元，整批單位折實呎價14,632元。

另外，同系SEASONS PLACE（第12A期）新錄高層兩房單位成交，為第3A座58樓A室，實用面積443方呎，以706.7萬元成交、實呎15,953元。項目上月推售至今已售出570伙，佔全盤約88%，套現逾36.4億元。

「陸叔」朗賢峯睇樓 稱收租換樓皆好

鷹君（0041）及港鐵合作的何文田朗賢峯，剛過去周四起開放設於旺角朗豪坊的示範單位，並進行收票。市場消息指出，兩日來估計收到近1000張入票，以首推115伙計，超額認購暫逾7.7倍。現場有不少準買家及地產代理在連接朗豪坊的行人天橋排隊，等候參觀示範單位。

項目亦吸引名人到場參觀，包括著名股評人「陸叔」陳永陸，他表示，新盤位處港鐵何文田站上蓋，鐵路沿線物業有一定優勢，不論長線收租或是作換樓都是好選擇。