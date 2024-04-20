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經濟

香港地產

ONE STANLEY開齋 連沽4伙套3.14億 洋房呎價3.7萬 一組客連掃凱玥4伙涉2.36億

【明報專訊】綜合市場資訊，本月至昨天整體新盤成交累積錄約1180宗，而超級豪宅交投持續暢旺，建灝地產旗下赤柱黃麻角道現樓項目ONE STANLEY，本月先後推出兩份銷售安排、共推出12伙招標，昨日截標共售出4伙，吸金近3.14億元，包括1間洋房以約1.16億元售出、呎價3.73萬元，而發展商亦乘勢下周再加推單位招標。另外，合景泰富（1813）與龍光（3380）旗下已屆現樓的鴨脷洲凱玥，單日標售8伙，當中有一組大手客連掃4伙，涉逾2.36億元，而是次亦為「撤辣」後該盤首錄成交。

明報記者 江俊洋

ONE STANLEY是次售出的4個單位，成交價介乎5315萬至約1.16億元、呎價2.94萬至3.73萬元；包括第35號洋房，位處項目較後排位置，實用面積3102方呎，為4房4套連書房間隔，設78方呎平台、513方呎花園及630方呎天台，連兩個車位，成交價約1.16億元、呎價37,344元。另3個特色戶共套現逾1.98億元，其中11座地下及1樓A室，實用面積2466方呎，設882方呎花園，以近8412萬元連1個車位成交，呎價3.41萬元。

此外，項目下周二至4月30日以「即日招標、即日截標」形式出售9伙，包括兩間洋房、4伙天台複式戶及3伙花園複式戶，實用面積約1826至3102方呎，其中4伙屬新推單位。翻查資料，建灝地產2016年28.11億元投得上述地皮，每方呎樓面地價僅12,436元。

凱玥單日連沽8伙 吸金4.66億

至於日前招標推售16伙的鴨脷洲凱玥，據成交紀錄冊顯示，昨單日連售8伙，同位於第1座、實用面積介乎1956至2247方呎4房戶，呎價2.6萬至2.87萬元，吸金逾4.66億元，買家成交期40日至360日。市場消息指出，當中1座8、9樓的A、B室，4伙總樓面為8406方呎，由同一組買家購入，涉逾2.36億元，均呎約2.81萬元；至於另外4伙，成交價由5085.6萬元（第1座11樓實用面積1956方呎A室、實呎2.6萬元），至6454.55萬元（1座6樓實用面積2247方呎B室、實呎2.87萬元）。

值得留意，凱玥2023年曾售出5伙分佈於第3座、5座的單位，當時成交呎價由3.9萬至5.08萬元。

利奧坊‧壹隅下周二推售18伙

恒地（0012）大角嘴利奧坊‧壹隅剛獲批入伙紙，正準備現樓示範單位。項目更新部分價單，包括將原有春季折扣優惠，改為特選單位折扣優惠，折扣率維持3%，惟部分單位價格變相微調2%至4%。另下周二推售18伙，折實價460.89萬至884.79萬元，折實呎價21,607元至24,375元。

相關字詞﹕利奧坊．壹隅 凱玥 ONE STANLEY 新盤 豪宅新盤

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