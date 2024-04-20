Netflix訂戶增933萬 明年不再公布數據

股價早段最多跌近9%

不過Netflix透露，明年第一季起將不再公布訂戶季度增長數據及來自每名訂戶的平均收入。市場認為，此舉意味Netflix在一年前開始的打擊共享帳戶措施所觸發的訂戶升浪即將結束。隨着多數共享帳戶已轉為付費訂戶，明年增長可能放緩。Netflix已預計，第二季訂戶增長受「季節性」因素影響而低於第一季，預期次季收入按年增16%，惟全年收入增長可能低至13%，預示下半年的增長動力可能轉弱。前景預測令市場失望，Netflix股價早段最多跌近9%。

Netflix的股東信表示，在公司成立之初，幾乎沒有收入或利潤時，訂戶增長是公司未來潛力的有力指標，但現在公司正創造可觀的利潤和自由現金流，並發展出新的收入來源，例如廣告和額外的訂戶功能，因此訂戶數據只是其中一項衡量增長的範疇。

投資者通常不喜歡企業降低透明度，尤其得Netflix以往公布的市場細分數據，比競爭對手詳細。不過聯合行政總裁Greg Peters表示，隨着Netflix不斷轉變，過去有用的評估指標變得愈來愈不準確。該公司期望投資者未來以收入、營業利潤率、自由現金流及訂戶收看時數等，衡量訂戶對Netflix的滿意度。

Netflix目前財務狀况仍較多數媒體穩健，例如第一季營業利潤按年增長54%至26.3億美元，營業利潤率按年增長7個百分點，達28%，遠勝華納兄弟探索、迪士尼、派拉蒙全球等串流業務對手。

（綜合報道）

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