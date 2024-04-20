明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

聯儲官員接連放鷹 美兩年債息曾逼5厘

【明報專訊】市場昨晚對中東地緣政治形勢的憂慮緩和，押注以色列對伊朗的報復性打擊不會升級為更嚴重的衝突。道指早段升逾百點，不過Netflix（美：NFLX）對前景的預測令市場失望，主要科技股早段下滑，拖累標普500指數及納指早段續跌。

除地緣政治因素，美股本周亦由於美聯儲官員接連「放鷹」而受壓。擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）周四表示，加息並非其「基本預測」，但如有必要，美聯儲仍可能加息。今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周四亦重申，通脹仍然過高，要待年底才適合減息。

明年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）昨表示，今年到目前為止，遏抑通脹的進展停滯不前，雖然市場人士毋須過度關注任何一個月的通脹數據，但若3個月的數據仍超出預期，就不能忽視它們。他昨表示，在美聯儲減息前，等待更多數據了解狀况是合理的。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚曾逼近5厘，美國10年期國債孳息率在4.6厘左右徘徊。

國際貨幣基金組織（IMF）稱，美聯儲貨幣政策對亞洲金融狀况及匯市有「強烈且直接」影響，但亞洲每家央行都應據自己的通脹情况來訂定政策，避免使政策過度依賴美聯儲的行動。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 減息預期 地緣政治

上 / 下一篇新聞