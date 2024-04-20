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經濟
國際金融

日股單日挫千點 逾3年最傷 地緣美減息降溫夾擊 高位累跌近一成

【明報專訊】以色列被指向伊朗發動報復襲擊，市場密切關注中東地緣政治緊張形勢的發展，加上美聯儲官員接連放鷹，打擊環球投資者情緒。歐亞股市昨日下滑，日經指數昨一度急挫1300點，跌幅超過3%，一度觸及36,733.06點，是兩個半月來首次跌穿37,000點大關。日經指數昨收報37,068.35點，跌幅達1011.35點，為2021年2月以來最大的點數跌幅。與3月22日所創的40,888.43點收市高位相比，日經指數已下滑近10%，接近技術性回調區域。

盛寶金融外匯策略師Charu Chanana指出，美聯儲日益鷹派，加上市場對地緣政治形勢的擔憂，使半導體行業的盈利，不足以掩蓋市場的避險情緒，使日本股市面臨「三重打擊」。

台積電降業界預期 半導體股瀉

全球最大晶片代工商台積電（台：2330；美：TSM）下調半導體行業的整體產量預期，警告智能手機和個人電腦市場依然疲軟，拖累半導體股下滑。 晶片設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）（日：8035）、SCREEN控股（日：7735）、半導體測試設備商Lasertec（日：6920）昨股價跌幅介乎6%至8%。另SMBC日興證券指出，當形勢尚未明朗，市場即時反應是減少倉位，亞洲股市全線下跌，而日經指數約一半跌幅歸咎於半導體股。MSCI亞太指數昨最多跌2.6%，收市跌1.7%。彭博社指出，亞洲股市過去一周跌逾4.5%，預計是2022年6月以來最大單周跌幅。.

由於美國近期經濟數據較預期強勁，美聯儲官員相繼發表鷹派言論，令交易員大幅下調美聯儲今年的減息預期，加上地緣政治及環球貿易的風險上升，導致日本以至環球股市近期顯著下滑。MSCI全球股票指數昨晚跌至746點，遠低於一個月前所創的785.62點歷史高位。

現貨金價漲至2417美元後回落

野村證券指出，周五股市走勢，部分由於中東緊張局勢升級引發的全球避險情緒，現在不是根據估值購買股票時候，在確信美聯儲下一步行動是宣布減息前，將難以對日經指數採「逢低買進」策略。

市場的避險需求，刺激期金昨曾漲至每盎司2433.3美元的高位，現貨金最高漲至每盎司2417美元。不過伊朗媒體似乎試圖淡化以色列報復的影響，金價昨晚回落至每盎司2400美元以下，但預計金價仍將連漲5周。德國商業銀行預計，金價今年底的目標價為每盎司2300美元，高於此前預期的2200美元。不過由於金價升勢，與美聯儲利率將較長時間維持高位的預期背道而馳，令德國商業銀行懷疑金價進一步上漲的潛力。

由於市場認為以色列襲擊規模有限，相信以色列和伊朗都試圖緩和局勢，布蘭特期油昨升穿每桶90美元後，午夜前跌至每桶87美元左右。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕金價 油價 半導體 放鷹 美聯儲 地緣政治 回調 日經指數

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