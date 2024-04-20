聯通上季多賺8.9% 雲收入增30%

集團稱，營業收入994.9億元，增長2.3%，其中服務收入890.43億元，增長3.4%，算網數智業務實現收入232.15億元，佔服務收入比提升至26.1%，當中聯通雲收入167億元，增長30.3%，數據中心收入66億元，提升4.1%。於3月底，集團稱「大聯接」用戶累計10.2億戶，當中移動用戶規模3.37億戶，5G套餐用戶2.69億戶，今年首季淨增922.7萬戶，按年少增185.3萬戶，5G套餐滲透率提升至80%。5G行業虛擬專網服務客戶超過1萬個，物聯網連接數達到5.29億個，淨增360萬個，固網寬帶用戶1.15億戶，其中千兆用戶淨增211萬戶，千兆寬帶滲透率提升至23%。

中電信5G客3月淨增466萬戶

此外，中國電信（0728）公布，3月淨增移動客戶191萬戶，按年少增108萬戶，而首季淨增388萬名用戶，按年少增364萬戶，於3月底移動用戶總數約4.1億戶。其中5G套餐用戶於3月淨增466萬戶，按年少增37萬戶，而首季累計淨增1006萬戶，按年少增519萬戶，而於3月底，5G套餐用戶總數約3.28億戶。集團指出，有線寬帶用戶於3月淨增59萬戶，至約1.9億戶，固定電話用戶淨流失30萬戶，至1億戶。