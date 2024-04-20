新創建公眾持24% 續不符規定 揀以股代息佔7% 將設法增公眾流通量

【明報專訊】引新創建（0659）昨披露，緊隨實施以股代息計劃後，由於選擇收取股票比重僅佔7%，攤薄效應較低，公司公眾持股量上升至約23.83%，仍低於上市規則規定的25%最低公眾持股量，距離豁免嚴格遵守最低公眾持股量規定僅餘約1個月。新創建表明，將繼續監督並在合理實際可行情况下採取合適的措施以盡快恢復規定的最低公眾持股量，並於適當時候就恢復公眾持股量作出進一步公告。
明報記者 方楚茵
早前，新創建公布派中期息每股0.3元及特別息每股1.79元。對於大增派息的安排，集團聯席行政總裁何智恒明言，公司派息政策不變，派特別息及提供以股代息的選擇，是為了增加公眾持股量。然而，新創建在4月19日按中期股息及特別股息的以股代息計劃而配發8562.9736萬股後，仍未能令公眾持股量大幅提升，反映以股代息計劃僅獲少數股東支持。
須付股息76億
今次配發的股份，按每股發行價為6.5683元，較周四收市價6.38元溢價2.95%，該批已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比為2.1889%。若按新創建總股本為39.119億股計，今次選擇以股代息的僅8562.9736萬股，相當於5.62億元，亦即新創建仍需支付股息76.14億元。
此前，由於周企向新創建提出要約，在要約截止後，公眾人士僅持有約8.67億股新創建股份，相當於要約截止公告日期公司已發行股本之約22.17%，並不符合上市規則維持25%最低公眾持股量。當時公司已向聯交所申請暫時豁免，豁免期由要約截止日期起計為期6個月，亦即由2023年11月23日至2024年5月23日，故按現時新創建公眾持股量僅23.83%，意味在餘下僅約1個月，新創建需設法提升公眾持股量至25%水平。
剩1個月增公眾持股至25%
此外，公司公布，調整未行使購股權之行使價及數目，由原來未行使購股權數目28.2萬份及每股行使價7.83元，調整為新的未行使購股權數目28.356萬份及新的每股行使價7.786元。