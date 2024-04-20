會財局查羅兵咸涉恒大審計指控

稱注意到舉報信憂慮審計質素

會財局指出，舉報信主要指控包括，向中國恒大集團提供審計及其他專業服務時，未能遵守有關客戶承接及維持客戶關係的專業準則；未能為中國恒大審計執行適當審計程序；未能建立及維持有效的質量監控制度，以確保審計質素及遵守專業準則和適用的法律及法規要求；未能分配適當人員負責會計師事務所質量管理系統的關鍵職位，有可能損害事務所的監控職能。

會財局補充，當發現有任何失當行為或違反《會計及財務匯報局條例》的情况，會財局將毫不猶豫對涉事事務所及個人採取嚴厲的執法行動。本報曾就會財局展開調查一事向羅兵咸查詢，惟至截稿未獲回應。

近日網上流傳「一部分普華永道合伙人」署名匿名公開信，信中指「恒大財務造假行為如此嚴重，普華永道（羅兵咸於內地稱呼）10多年審計視而不見」，而「房子」和「現金或銀行存款」兩會計項目審計工作「沒有做到位」。矛頭直指羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基，指其為「普華永道審計恒大失敗的最終責任人」。

羅兵咸永道其後發聲明指出，已就舉報信的發布和傳播向相關執法部門報案，將保留追究揑造、散佈和傳播不實信息者的法律責任的權利。