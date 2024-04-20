美議員倡禁中國車進美軍基地 車股捱沽

理想跌逾7.4% 最差藍籌

據彭博報道，眾議院中國特設委員會去信國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），提到美國商務部的調查可能導致涉及某些中國汽車技術的交易在美國被禁，進而是這些採用中國技術的互聯網汽車被禁。

該報道指出，議員敦促奧斯汀禁止使用LiDAR遙感技術等中國技術的汽車進入美國軍事基地，同時引述議員表示，即使中國聯網的汽車永遠無法在美國獲得重要市場佔有率，但LiDAR或物聯網模塊等許多技術，可以繼續在美國道路和關鍵基礎設施中運行。

目前全球最大的LiDAR供應商是禾賽科技（美：HSAI），該公司扎根於上海和矽谷，客戶包括理想和小米（1810）等汽車製造商。禾賽1月被美國國防部列入「中國軍事公司」名單，禾賽對此提出異議並威脅要對此採取法律行動。禾賽同業速騰聚創（2498）年初剛於本港掛牌，股價昨日亦跌3%。

禾賽年初被美列「中國軍事公司」名單

另一方面，大摩發表報告指出，理想L6是公司首款採用磷酸鐵鋰電池車款，具備良好續航力及充電性能，加上早鳥優惠有2萬元人民幣，預料有助實現每月銷量1.5萬至2萬輛的目標。同時，L6面向大眾市場並且價格差異較大，相信對公司同系列L7及L8內部競爭不大。