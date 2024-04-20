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經濟

中東戰火拖低港股 曾試16000 亞股普遍瀉 台股挫3.8%最傷

【明報專訊】受到中東局勢兵凶戰危影響，資金避險，觸發亞洲股市昨日普遍下瀉，當中台灣股市大跌3.8%「最傷」，港股跟隨外圍最多跌341點，恒指險跌穿16,000點關口，但收市跌幅收窄至161點，跌幅不足1%，報16,224點，雖然跌穿10天及20天線，但表現比日台股市強韌，大市成交額1061億元，航運股因局勢緊張受追捧，油金股做好，部分更再破頂。分析員認為，港股下試區間底部，續尋支持。

北水74億買貨 連續15日淨流入

早段傳以色列空襲伊朗，拖累亞洲股市下跌，國企指數跌0.99%，收報5746點。科指收報3278點，跌2.35%。北水第15日流入，淨流入74.32億元，較周四增加12%，累計流入789.61億元。全周計，恒指累跌2.98%，跌幅是1月19日以來最大的一周，且連跌兩周，國指累跌2.26%，科指累跌5.65%。

東方海外逆市升4.4%

科網股跌幅較大，小米（1810）跌3.5%至15.8元，美團（3690）跌2.5%至95.3元、阿里巴巴（9988）跌1.7%至66.7元、騰訊（0700）靠穩微跌0.2%至303.8元。中東局勢刺激航運股，東方海外（0316）成逆市升幅最大藍籌股，收報102.1元，升4.4%，太平洋航運（2343）升7.8%至2.61元。油價及金價闖高，紫金礦業（2899）創上市新高，見18.34元，收報17.74元，升0.23%，價值黃金（3081）亦創上市新高，見57.48元，收報56.76元，升0.46%。

三桶油全線升 中石油漲2.3%最佳

「三桶油」以中石油（0857）升2.3%最佳，中石化（0386）和中海油（0883）分別升1.5%和1.2%至4.65元和18.62元。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股繼續震盪上落，且力守16,000點關口，恒指跌幅比亞洲其他股市為小，最重要是大市成交仍錄逾1000億元。他又稱，亞洲貨幣面對貶值壓力，但人民幣表現相對較穩，其中離岸跟在岸人民幣差價未有大幅超過100個基點（1萬基點等於1元）。

相關字詞﹕東方海外 紫金礦業 小米 港股 中東

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