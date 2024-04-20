滬深港通擴容 納REITs寬ETF產品 中證監：支持人幣櫃台納港股通 內企龍頭港上市

明報記者 江陵凱

港交所（0388）指出，滬深港通ETF擴大業務及技術準備工作，預計優化措施正式實施需3個月時間準備，即最快有望7月中推出。

港交所發通告表示，與上海證交所及深圳證交所就擴大互聯互通ETF範圍達共識，其中南向交易ETF資格準則，在可買入及賣出方面，ETF最近6個月日均資產規模由不低於17億元放寬至不低於5.5億元；在跟蹤標的指數中，聯交所上市股票權重佔比由不低於90%放寬至不低於60%；在跟蹤標的指數中，港股通股票權重佔比由恒指、科指及國指等不低於70%，一律擴大至所有跟蹤標的指數不低於60%，意味受惠的港股ETF數目將擴大，並吸引內地資金參與。

領展置富信託有機會納入

分析相信，放寬ETF措施若落實，例如追蹤MSCI中國指數的安碩中國（2801），或一些科技主題指數ETF，成分股在美上市的重磅中概股亦有望迎來北水。

至於將REITs納入滬深港通，擬參照兩地股票和ETF互聯互通制度安排。現時本港上市的REITs共11隻，當中以領展（0823）規模最大，市值約787.8億元，連同市值約68.2億元的置富產業信託（0778），分別為恒生綜合大型股指數及中型股指數成分股，按機制或最有機會納入。中證監指出，優化基金互認安排則擬推動放寬互認基金客地銷售比例限制，允許香港互認基金投資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構。

李家超：支持港金融市場進一步發展

特首李家超表示，昨日公布的措施是支持香港金融市場進一步發展的重要舉措，並鞏固香港作為離岸人民幣業務中心的地位。證監會行政總裁梁鳳儀表示，有關措施使香港能在國家資本市場更高水平的雙向開放中更好地發揮獨特優勢和作用。她指出，此次表態支持內地行業龍頭企業來港上市，對提升香港新股（IPO）市場的吸引力和港股二級市場的流動性都有很大幫助。證監會將繼續與中國證監會一起指導業界、兩地交易所和結算公司盡快落實相關工作；港交所行政總裁陳翊庭指出，有關措施將為國內及國際投資者提供更多投資選擇，為香港市場帶來更多流動性。有關措施因應國務院近期發布《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，中國證監會和證監會經過多輪磋商後，就有關項目達成共識。