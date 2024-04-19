美日韓財長會議聲明：嚴重關切日圓韓圜大幅貶值

【明報專訊】美、日、韓財長周三於美國華盛頓首次舉行會議，並發表聯合聲明，承認「日本和韓國對日圓和韓圜最近大幅貶值的嚴重關切」，並表明將「就匯市發展進行密切磋商」。日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人強調，這份聲明對貨幣問題表達出「嚴重關切，而不是普通關切」，而三方就貨幣問題達成一致，本身就是一項成就，是近年從未見過的。據共同社報道，日本財相鈴木俊一把干預納入視野，表示將「妥善應對」日圓貶值。
分析：美國將容忍干預匯市
東京的貨幣觀察家表示，該聯合聲明從字裏行間顯示美國將容忍對匯市干預。日圓兌每美元昨曾短暫反彈至153.96，其後回吐升幅，並在昨晚貶至154.6。美國經濟的韌性及頑固的通脹，削弱了美聯儲今年減息的前景。日圓兌美元今年以來已貶值約9%，韓圜兌美元則跌約7%，促使日、韓官員加強對本幣貶值的警告。
日圓反彈後回落 昨晚貶至154.6
共同社指出，日本政府內，有人擔憂日圓過度貶值，會經由進口商品漲價導致高物價長期持續，拖累經濟。不過日圓兌美元貶值的背景因素，是美國利率高於日本，沽售日圓的壓力或會持續。
另外，摩根士丹利指出，當日圓兌每美元跌穿152，日本股市開始跑輸美股，因為日圓過度疲軟，將影響消費支出，不利於實體經濟。不過瑞銀周四的報告指出，美元估值仍未達到極端水平，目前僅被高估約2.5%至5.5%。