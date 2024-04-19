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經濟

香港地產

YOHO Hub II高臨最快下周開示位及開價

【明報專訊】正當鷹君（0041）及港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯日前公布首張價單之際，市場亦準備迎接樓市「撤辣」後第5個鐵路全新盤，新地（0016）早前已預告次季推售與港鐵合作的元朗已屆現樓The YOHO Hub 第C期，項目正式命名為The YOHO Hub II，最快下周上載樓書，並會開放現樓示範單位及開價。至於樓花期約20個月、資策（0497）佐敦彌敦道重建項目高臨，最快亦於下周開放示範單位及開價。

天璽‧海累沽42伙套近27億

The YOHO Hub II由兩座物業組成，位於The YOHO Hub系列的第6座及第8座，涉939伙，標準戶型提供1至4房間隔，基座為商場「YOHO MIX元點」，設有蓋行人天橋連接港鐵元朗站。新地今年主力推售啟德跑道區豪宅新盤天璽‧海，新地副董事總經理雷霆稱，該盤自上月招標出售至今累售42伙，套現近27億元，平均成交價約6000萬元；至於同系位於中半山、拆售收租項目的帝景園亦累售19伙，套現逾11億元，平均成交價約6400萬元。

樓花期約20個月的高臨，日前已上載樓書，資策執行董事何樂輝表示，最快下周初開放位於尖沙嘴K11商場的示範單位予傳媒參觀及開價。項目提供259伙，其中137伙屬兩房戶，佔全盤53%。另恒地（0012）等發展的啟德跑道區天瀧，昨透過招標形式售出1伙，恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，該單位為2座10樓B室，實用面積1002方呎，3房間隔，成交價3130萬元，呎價31,238元。天瀧4天內沽6伙，套現近2億；項目去年5月開售至今累售54伙，套現近23.5億元，平均成交價約4350萬元。

相關字詞﹕天瀧 高臨 雷霆 新地 天璽‧海 The YOHO Hub II 新盤

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