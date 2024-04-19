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經濟

香港地產

弦岸增折扣優惠 變相減價高達三成

【明報專訊】再有新盤大增折扣，變相劈價促銷，樓花期約5個月、莊士中國（0298）位於鴨脷洲單幢新盤弦岸，去年6月公布首張價單，而發展商昨更新第1號價單涉50伙，新增折扣優惠，不但基本折扣由原來最高16%，提高至32%外，亦有其中10伙額外提供7%至9.75%按揭利息津貼折扣，即折扣率高達39%至41.75%，個別單位變相減價高達三成。

去年中首推50伙 折實均呎2.7萬

翻查資料，弦岸去年6月公布首張價單推出50伙、折實均呎26,862元，原定當月首輪開售25伙，惟準備銷售前突然煞停。價單資料顯示，上述指定10伙集中於5至15樓的C及E室，屬開放式或1房戶，減幅最多的單位為5樓C室，實用面積205方呎的開放式單位，原先折實價為531.9萬元，在新折扣計算下，享有41.75%折扣率（包括9.75%按揭利息津貼折扣），新折實價為368.8萬元、折實實呎17,990元，較去年中平163.1萬元、減幅達30.7%，上述單位亦為今批的入場單位。

凱和山累沽51伙 均呎1萬元

此外，路勁（1098）及深圳控股發展的屯門掃管笏管翠路新盤凱和山，已屆現樓，日前公布新價單，明日以現樓形式推售150伙，當中2房單位佔約六成。路勁銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目至今累售51伙，套現2.3億元，平均實呎約1萬元。陳氏又稱，項目料今年中正式入伙，內地客查詢較「撤辣」前多數倍，會加強內地宣傳。同系黃竹坑站上蓋晉環，撤辣後至今不足2個月售出82伙，套現逾11億元，而全盤共套現147億元。

毗鄰凱和山、由會德豐地產旗下現樓項目屯門NAPA，本月錄得C25號洋房的撻大訂個案。據成交紀錄冊顯示，上述單位最新以2850萬元售出，實用面積2034方呎連784方呎花園和585方呎天台，成交呎價約14,012元，是次交易買家可擁有1個車位。資料顯示，C25號洋房2019年5月以3274萬元、實呎1.6萬元售出，當時買家採3年特長成交期，以及先住後付計劃，其後今年4月撻大訂離場，料遭沒收10%訂金，估計涉約327萬元。是次重售做價較5年前低424萬元或近13%，而新買家的成交期為120天。

相關字詞﹕變相減價 撻訂重售 凱和山 莊士中國 弦岸

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