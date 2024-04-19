倫志炎子1200萬沽杏花邨3房 1年新高價

【明報專訊】已故收租王永倫集團創辦人倫志炎兒子倫耀基，近年多次沽出名下物業，最新售出柴灣杏花邨一個大單位。資料顯示，杏花邨42座中層8室，實用面積826方呎，3房1套連士多房間隔，享開揚海景，上月1200萬元易手，實呎14,528元，同類單位甚少成交，做價為屋苑去年4月後，近一年來最高。買家以公司名義入市，該公司同時持有多個杏花邨單位。倫志炎於1989年以149.85萬元一手購入，2015年由其子倫耀基承繼物業，持貨約35年，帳升約1050萬元或約7倍。
另外，受多個新盤以貼市價開售搶客影響，本月二手交投驟跌，其中元朗本月暫錄約58宗二手成交，相當於上月全月約187宗約三成。美聯助理聯席董事陳鋒表示，元朗爾巒茵娜大道5座中層A室，實用面積774方呎，3房1套連儲物房間隔，以845萬元易手，實呎10,917元。原業主2018年998萬元購入，帳面蝕153萬元或15.3%，連使費料實蝕近209萬元或21%。
元朗本月暫錄58宗 佔上月全月三成
此外，中原資深分區營業經理林溢斌指出，東涌本月暫錄約36宗二手成交，較上月同期減逾三成，其中昇薈2座低層A室，實用面積1144方呎，3房1套連儲物房間隔，以1260萬元易手，實呎11,014元。原業主2015年908.42萬元一手買入，帳面獲利351.58萬元或約39%。