明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

Dear Jane主音1828萬沽傲瀧 6年蝕兩成 太太楊洛婷：做價屬市價 當買咗個開心

【明報專訊】「撤辣」後樓市回勇，近日市場連錄名人售出物業個案，繼黃子華早前售出北角半山雲峰大廈外，樂隊Dear Jane主音、著名導演杜琪峯侄兒、女藝人楊洛婷丈夫黃天翱（Tim），本月初以1828萬元售出西貢傲瀧一個曾自住的3房戶連車位，惟連使費計，持貨約6年料實蝕逾500萬元。其太太楊洛婷回應本報查詢時表示，疫後為方便小朋友上學，最終搬離傲瀧。她又稱「投資唔係賺就蝕」，現時全港樓價均較高位下跌，今次出售物業予「老爺」的朋友，做價亦屬市價水平，並笑言「當買咗個開心」。

今次黃天翱售出之單位，為傲瀧15座高層A室，實用面積1183方呎，3房1套間隔，本月初連車位以1828萬元售出，實呎15,452元。資料顯示，黃天翱2018年2035萬元向新世界（0017）一手購入，及後再以200萬元購入一個車位，共約2235萬元，帳面蝕讓407萬元，若連使費料實蝕逾500萬元或22%。

黃天翱及楊洛婷過往曾在社交媒體上載與家人在單位內的合照，令單位內部曾經曝光。楊洛婷昨接受本報查詢時表示，疫情後小朋友開始上學，她每天早上要駕車一小時送小朋友上學，然後在車上等待3小時，所以她最終搬離傲瀧，轉至她名下一個市區單位居住。雖然一家遷離後，一家人放假都會到傲瀧單位度假，但長期空置單位，加上老爺的朋友本身對傲瀧有興趣，「撤辣」後主動詢問她們是否有興趣出售單位，出價亦屬市場合理價，故決定出售單位。

提到今次沽貨，單計帳面已要蝕讓400多萬元，楊洛婷認為「投資唔係賺就蝕」，2018年購入時正值樓市高位，當時她在其他投資上賺了一些錢而購買這個單位，「所以好難計賺定蝕」，况且對比高位，全港樓價都下跌，並不單是她們一家，而且現時蝕讓的金額，對她們無大影響。

楊：住傲瀧會行山游泳 像放3年假

楊洛婷笑稱，疫情間一家居於傲瀧，四周多綠化環境，又會到附近行山及於屋苑游泳，像放了3年假期一樣，丈夫要到2022年底開演唱會後才確診新冠，今次蝕讓就「當買咗個開心、買咗個回憶」。對於會否把套現資金重新投資在物業上，楊表示，她本身都有四出睇樓，但目前更重要是多點時間陪伴小朋友，可能選擇多去旅行。

事實上，傲瀧獲不少藝人入市（見表），但目前只有黃天翱售出單位，亦是該盤首名蝕讓藝人。另關智斌相關人士2017年以1694萬元購入、曾由關智斌居住的傲瀧11座高層E室，實用面積968方呎，3房1套連工人套間隔，去年以4萬元租出，包括關智斌曾使用的家俬出租，較當時市價高約5%，實用呎租41元，租金回報約2.8厘。

明報記者

相關字詞﹕名人蝕讓 名人沽貨 楊洛婷 傲瀧 黃天翱（Tim） Dear Jane 雲峰大廈 黃子華

上 / 下一篇新聞

港貨櫃碼頭首跌出全球十大 運物局：排名計算有差異 續鞏固港口優勢
港貨櫃碼頭首跌出全球十大 運物局：排名計算有差異 續鞏固港口優勢
受累船公司重整網絡 港轉口角色漸被淘汰
受累船公司重整網絡 港轉口角色漸被淘汰
DHL港空運貿易指數續升
DHL港空運貿易指數續升
隨A股反彈 恒指升134點
隨A股反彈 恒指升134點
信資通下周五推 供索個人信貸報告
信資通下周五推 供索個人信貸報告
阮國恒：高息持續對港信貸質素影響不大
阮國恒：高息持續對港信貸質素影響不大
港交所開發衍生產品24小時交易平台 料2028年推出 CEO：高效自家平台更具競爭優勢
港交所開發衍生產品24小時交易平台 料2028年推出 CEO：高效自家平台更具競爭優勢
陳翊庭首篇網誌：科技賦能 創造機遇
陳翊庭首篇網誌：科技賦能 創造機遇
金沙首季轉賺近3億美元
金沙首季轉賺近3億美元
SWIFT：人幣3月國際支付升至4.7% 創新基準最高
SWIFT：人幣3月國際支付升至4.7% 創新基準最高
太平洋航運首季運載量增 擬逾3億回購股份
太平洋航運首季運載量增 擬逾3億回購股份
台積電首季多賺9%勝預期
台積電首季多賺9%勝預期
紐約聯儲行放風明年或停「縮表」 取決於金融體系對銀行準備金需求
紐約聯儲行放風明年或停「縮表」 取決於金融體系對銀行準備金需求
美日韓財長會議聲明：嚴重關切日圓韓圜大幅貶值
美日韓財長會議聲明：嚴重關切日圓韓圜大幅貶值
挪威全球養老基金 首季回報降至6.3%
挪威全球養老基金 首季回報降至6.3%
張兆聰：樓市成交增 港銀更值博
張兆聰：樓市成交增 港銀更值博
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：內地「水貝模式」 周大福受壓
植耀輝：內地「水貝模式」 周大福受壓
葉創成：金邦達「出海」成績佳 擬增持
葉創成：金邦達「出海」成績佳 擬增持
技術取勝：申洲倘破76元或展升浪
技術取勝：申洲倘破76元或展升浪
盧駿匡：大市窄幅上落 最不利投資者
盧駿匡：大市窄幅上落 最不利投資者
周大福擬5年翻新所有門店
周大福擬5年翻新所有門店
劉思明：內需消費基本面不一 防炒高後無以為繼
劉思明：內需消費基本面不一 防炒高後無以為繼
周顯：出得嚟行 遲早要還
周顯：出得嚟行 遲早要還
譚新強：偷襲伊朗大使館 內塔尼亞胡一石四鳥
譚新強：偷襲伊朗大使館 內塔尼亞胡一石四鳥
湯文亮：「新樓空置稅」可免則免
湯文亮：「新樓空置稅」可免則免
加國料下半年減息 樓市價量望回升
加國料下半年減息 樓市價量望回升
倫志炎子1200萬沽杏花邨3房 1年新高價
倫志炎子1200萬沽杏花邨3房 1年新高價
弦岸增折扣優惠 變相減價高達三成
弦岸增折扣優惠 變相減價高達三成
YOHO Hub II高臨最快下周開示位及開價
YOHO Hub II高臨最快下周開示位及開價
規劃署不反對 新地洗衣街地建摩廈
規劃署不反對 新地洗衣街地建摩廈
鄧成波家族2080萬 沽駱克道連約舖
鄧成波家族2080萬 沽駱克道連約舖