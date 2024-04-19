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加國料下半年減息 樓市價量望回升

【明報專訊】去年加拿大樓市受加息影響，全年住宅成交量跌逾一成，今年3月成交漸趨活躍。加拿大房地產協會（CREA）認為，樓市是否已進入復蘇期仍有待觀察，但對樓市前景感樂觀，預期隨着加拿大央行下半年開始減息，今年加國樓市成交有望回升一成，料可帶動整體樓價按年升近5%。

根據CREA的數據，2023年加拿大全國住宅成交量按年跌11.1%，至約44.35萬宗，惟樓價相對靠穩，去年12月全國平均住宅價格按年升5.1%至約65.71萬加元。CREA高級經濟師Shaun Cathcart認為，去年樓市成交量跌，樓價則微升，有可能是基於去年踏入秋季以後，部分買家及賣家抱持遠較市場樂觀的情緒入市，且趕及於年底前完成交易，推動去年末樓價上升。事實上，單計去年12月，加國住宅成交量按年增3.7%，為自8月以來最大增幅，按月計升幅更達8.7%。此浪樂觀情緒一度延續至今年1月，推動1月住宅成交量按月再升3.7%。

新增供應減 支持樓價穩中有升

然而，步入2月及3月樓市再度降溫，2月整體成交量按月跌3.1%，3月份成交量持平，按月微升0.5%，樓價則續展現韌性，3月份全國平均樓價按年升2%至69.85萬加元。新增供應減少，是其中一個支持樓價穩中有升的因素，今年3月樓市的新增供應按月減1.6%，截至3月底全國庫存量為3.8個月，與2月底持平，但仍較約5個月的庫存長期平均水平為低。

市場料加央行年內減息50點子

最近，加國住宅成交轉趨活躍，該協會每周追蹤的成交數據顯示，3月第二周樓市新增供應量出現反彈，帶動該月最後一周住宅成交量激增，而在4月第一周新供應進一步增加，或對4月成交量帶來正面影響。Cathcart續稱，儘管市場預計今年加拿大樓市將現一定程度回暖，惟3月份整體數據顯示成交量及成交價僅按月保持平穩，至於3月底成交轉趨活躍，樓市是否已步入復蘇期，仍需等待4月數據，透過進一步觀察潛在買家對樓市新增供應的反應，以了解今年樓市究竟是更多潛在買家受高利率影響維持觀望態度，還是較多準買家在減息的期望下重新投入市場，現階段的看法為，較有可能是兩者也有一點。

全國住宅成交量今年料增逾一成

儘管潛在買家意向仍有待觀察，今年加國樓市依然具備不少利好因素。Cathcart指出，考慮到去年加國人口增長創新高，以及加拿大央行今年下半年有機會減息等因素，今年樓市表現可期。CREA市場預測指出，過去數年利率一直是影響加國樓市的主要因素，自加拿大央行去年加快加息步伐，國內不少地區樓市轉趨淡靜，認為在2024年和2025年利率仍是左右當地樓市走向的關鍵因素，目前市場普遍預期加拿大央行將於今年下半年減息，並估計年內減息50點子。

減息有望促使潛在買家入市，該協會預期，2024年加拿大全國住宅成交量將按年增10.5%，達49.21萬宗，料可帶動平均樓價按年升4.9%，至約71.05萬加元，並估計踏入2025年，隨利率續下降，並逐步接近更正常或「中性」水平，預計2025年全國住宅成交量將按年升7.8%，至約53.05萬宗，全國平均樓價將升7%至76.01萬加元。至於樓價向來較高的卑詩省，預期今年平均樓價有望升6.9%，至103.74萬加元。溫哥華為卑詩省主要城市，近年有不少綜合項目應市。Oakridge Park為其中之一，項目由發展商Westbank發展，當中包括住宅大樓、大型商場、工作空間、社區中心、圖書館及芭蕾舞表演藝術學校等，住宅部分提供1至4房選擇，售價由127.6萬加元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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