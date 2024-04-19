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經濟
2024年4月19日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
港貨櫃碼頭首跌出全球十大 運物局：排名計算有差異 續鞏固港口優勢
受累船公司重整網絡 港轉口角色漸被淘汰
DHL港空運貿易指數續升
隨A股反彈 恒指升134點
信資通下周五推 供索個人信貸報告
阮國恒：高息持續對港信貸質素影響不大
港交所開發衍生產品24小時交易平台 料2028年推出 CEO：高效自家平台更具競爭優勢
陳翊庭首篇網誌：科技賦能 創造機遇
金沙首季轉賺近3億美元
SWIFT：人幣3月國際支付升至4.7% 創新基準最高
太平洋航運首季運載量增 擬逾3億回購股份
台積電首季多賺9%勝預期
紐約聯儲行放風明年或停「縮表」 取決於金融體系對銀行準備金需求
美日韓財長會議聲明：嚴重關切日圓韓圜大幅貶值
挪威全球養老基金 首季回報降至6.3%
張兆聰：樓市成交增 港銀更值博
英鎊定存高息精選
植耀輝：內地「水貝模式」 周大福受壓
葉創成：金邦達「出海」成績佳 擬增持
技術取勝：申洲倘破76元或展升浪
盧駿匡：大市窄幅上落 最不利投資者
周大福擬5年翻新所有門店
劉思明：內需消費基本面不一 防炒高後無以為繼
周顯：出得嚟行 遲早要還
譚新強：偷襲伊朗大使館 內塔尼亞胡一石四鳥
湯文亮：「新樓空置稅」可免則免
加國料下半年減息 樓市價量望回升
Dear Jane主音1828萬沽傲瀧 6年蝕兩成 太太楊洛婷：做價屬市價 當買咗個開心
倫志炎子1200萬沽杏花邨3房 1年新高價
弦岸增折扣優惠 變相減價高達三成
YOHO Hub II高臨最快下周開示位及開價
規劃署不反對 新地洗衣街地建摩廈
鄧成波家族2080萬 沽駱克道連約舖
技術取勝：申洲倘破76元或展升浪
【明報專訊】網易反彈料150元有沽壓（圖）
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