明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

阮國恒：高息持續對港信貸質素影響不大

【明報專訊】美國通脹降溫未見進展，近日聯儲局主席鮑威爾表明要維持高息更長時間，進一步降低市場對美國減息降幅預期。金管局副總裁阮國恒表示，利率走勢不確定性高，難以預期美國何時開始減息。至於高息持續會否令銀行貸款質素惡化，阮國恒指過去兩年本港特定分類貸款比率的上升，主要來自內地房地產貸款，與利率上升關連不大，他不認為現有息口多維持數月，會對信貸風險有較大影響。

截至去年底，本港銀行特定分類貸款為1.56%，較內房問題爆發前的2020年底的0.9%明顯上升。近月有更多內房企業出現財務問題，阮國恒表示，銀行已為不少內房貸款個案作出提撥，近日的新個案部分或已在撥備反映，不過內房問題未完全緩解，本港銀行也有可能要再撥備。當局自8年前已針對高槓桿內房的風險敞口做管理，銀行有妥善處理，雖然不良貸款比率續有上升壓力，但認為內房整體風險仍然可控。

資金成本或持續高企更長時間，本周傳大型銀行削減大多數按揭貸款現金回贈審批，阮國恒認為，銀行基於自身成本或風險決定不同定價，取消現金回贈等條款並不等於收緊按揭審批。當局最關注按揭貸款風險有妥善管理，目前按揭貸款逾期比率仍相當低。

2月樓市「辣招」撤除，金管局暫停壓力測試要求，對於銀行業界是否在按揭審批更嚴謹，銀行公會主席林慧虹表示，不同銀行風險取態和業務策略均不同，會基於個案本身審批按揭申請，另外銀行在訂立現金回贈等按揭定價，都要考慮其資產負債表、盈利表現、業務策略等因素。她指「撤辣」後市場氣氛改善，成交申請急增延長按揭審批時間，銀行已增加資源處理申請。

相關字詞﹕信貸風險 銀行公會 撤辣 按揭 內房 金管局

上 / 下一篇新聞

港貨櫃碼頭首跌出全球十大 運物局：排名計算有差異 續鞏固港口優勢
港貨櫃碼頭首跌出全球十大 運物局：排名計算有差異 續鞏固港口優勢
受累船公司重整網絡 港轉口角色漸被淘汰
受累船公司重整網絡 港轉口角色漸被淘汰
DHL港空運貿易指數續升
DHL港空運貿易指數續升
隨A股反彈 恒指升134點
隨A股反彈 恒指升134點
信資通下周五推 供索個人信貸報告
信資通下周五推 供索個人信貸報告
港交所開發衍生產品24小時交易平台 料2028年推出 CEO：高效自家平台更具競爭優勢
港交所開發衍生產品24小時交易平台 料2028年推出 CEO：高效自家平台更具競爭優勢
陳翊庭首篇網誌：科技賦能 創造機遇
陳翊庭首篇網誌：科技賦能 創造機遇
金沙首季轉賺近3億美元
金沙首季轉賺近3億美元
SWIFT：人幣3月國際支付升至4.7% 創新基準最高
SWIFT：人幣3月國際支付升至4.7% 創新基準最高
太平洋航運首季運載量增 擬逾3億回購股份
太平洋航運首季運載量增 擬逾3億回購股份
台積電首季多賺9%勝預期
台積電首季多賺9%勝預期
紐約聯儲行放風明年或停「縮表」 取決於金融體系對銀行準備金需求
紐約聯儲行放風明年或停「縮表」 取決於金融體系對銀行準備金需求
美日韓財長會議聲明：嚴重關切日圓韓圜大幅貶值
美日韓財長會議聲明：嚴重關切日圓韓圜大幅貶值
挪威全球養老基金 首季回報降至6.3%
挪威全球養老基金 首季回報降至6.3%
張兆聰：樓市成交增 港銀更值博
張兆聰：樓市成交增 港銀更值博
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：內地「水貝模式」 周大福受壓
植耀輝：內地「水貝模式」 周大福受壓
葉創成：金邦達「出海」成績佳 擬增持
葉創成：金邦達「出海」成績佳 擬增持
技術取勝：申洲倘破76元或展升浪
技術取勝：申洲倘破76元或展升浪
盧駿匡：大市窄幅上落 最不利投資者
盧駿匡：大市窄幅上落 最不利投資者
周大福擬5年翻新所有門店
周大福擬5年翻新所有門店
劉思明：內需消費基本面不一 防炒高後無以為繼
劉思明：內需消費基本面不一 防炒高後無以為繼
周顯：出得嚟行 遲早要還
周顯：出得嚟行 遲早要還
譚新強：偷襲伊朗大使館 內塔尼亞胡一石四鳥
譚新強：偷襲伊朗大使館 內塔尼亞胡一石四鳥
湯文亮：「新樓空置稅」可免則免
湯文亮：「新樓空置稅」可免則免
加國料下半年減息 樓市價量望回升
加國料下半年減息 樓市價量望回升
Dear Jane主音1828萬沽傲瀧 6年蝕兩成 太太楊洛婷：做價屬市價 當買咗個開心
Dear Jane主音1828萬沽傲瀧 6年蝕兩成 太太楊洛婷：做價屬市價 當買咗個開心
倫志炎子1200萬沽杏花邨3房 1年新高價
倫志炎子1200萬沽杏花邨3房 1年新高價
弦岸增折扣優惠 變相減價高達三成
弦岸增折扣優惠 變相減價高達三成
YOHO Hub II高臨最快下周開示位及開價
YOHO Hub II高臨最快下周開示位及開價
規劃署不反對 新地洗衣街地建摩廈
規劃署不反對 新地洗衣街地建摩廈
鄧成波家族2080萬 沽駱克道連約舖
鄧成波家族2080萬 沽駱克道連約舖