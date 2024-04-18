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經濟
2024年4月18日星期四
技術取勝
投資策略
朗賢峯首批折實均呎近2萬 何文田8年新低 1房388方呎689萬入場
話你知：高銀財困 鷹君接手
會德豐今年不足4個月 沽867伙吸金逾百億
棄投希雲大廈 金朝陽：估值低底價逾一成
柏蔚山3房銀主盤1700萬沽 6年貶值26%
鄧成波家族3250萬沽加連威老道舖
鮑威爾稱需維持高息 亞幣齊受壓 高債地產股挫 恒指受惠A股尾市急彈喘穩
大摩料友邦今年營運指標好轉 支持股價反彈
李達志：美息難測 嚴守投資紀律
匯豐中銀等削按揭回贈 部分減至零
萬科擬售物流地產公司 應對償債壓力
彭博：大摩投行裁50人 八成屬內地與港 路透報道匯控擬亞洲區削投行30職位
瑞銀調高今年內地經濟增長預測
歐美指產能過剩 發改委：產能利用率季度波動大
瑞銀：永利美高梅澳博首季市佔率升
穆迪降中海外龍湖評級
小鵬伙大眾汽車開發新一代電子電氣架構
ASML首季訂單收入遠遜預期 主要晶片商EUV訂單減 中國銷售佔比續升
LVMH首季銷售增長放緩
Adidas上調全年收入指引
韓圜兌美元曾失1400 韓財政部：與日「嚴重關切」匯率跌勢
張兆聰：北水鍾情豪宅 嘉里料受惠
人民幣定存高息精選
技術取勝：閱文回落50天線有承接
廣告誤用日女星相 渣打感謝網民提醒
劉思明：港交所續尋底 反映港股黯淡
周顯：佐丹奴換主將 突圍仍是硬仗
湯文亮：收租佬看政府賣地政策
遵理梁賀琪：事業有成再買樓
技術取勝：閱文回落50天線有承接
【明報專訊】名創優品37至44元波動待變（圖）
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