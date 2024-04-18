LVMH首季銷售增長放緩

中國消費者全球購買產品增10%

自2021年初奢侈品銷售從疫情復蘇以來，LVMH的銷售一直保持較快增長。受高基數效應影響，LVMH第一季可比銷售額按年增3%至207億歐元（約1725億港元），是近3年來最疲弱的增長，但大致符合預期。值得注意的是意大利奢侈品牌Gucci的法國母企開雲集團（Kering）（法：KER）上月罕見地發出盈警，稱集團今年首季可比收入恐按年跌一成，反映LVMH的表現相對穩健。

除日本以外，LVMH以中國市場為主的亞洲市場，第一季可比收入按年跌6%。受日圓疲軟推動，日本市場的可比收入按年增32%，而歐美市場可比收入增2%。以產品類別劃分，時裝及皮革製品的可比收入按年增2%，香水及化妝品增7%，手表及珠寶跌2%，而葡萄酒及烈酒跌12%。

（綜合報道）

[國際金融]